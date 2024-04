Túl szexi vagyok ahhoz, hogy randizzanak velem a férfiak

A nőkkel sem egyszerűbb

Shirley ezután arról beszélt, hogy a nőkkel sem egyszerűbb a helyzet. Az évek alatt sorra eltűntek a barátnői, és már nincs neki egy nőnemű barátja sem. Ezt azzal magyarázza, hogy a lányok észreveszik, hogy ő mennyire magabiztos és szereti saját magát, ezért nagyon féltékenyek lesznek rá. A lányok attól is tarthatnak, hogy elveszi előlük a férfiakat, ezért inkább nem barátkoznak vele. Többször is előfordult már, hogy a húgát meghívták egy esküvőre, s ő a Shirley-t szerette volna magával vinni kísérőnek. Ekkor azonban a pár inkább visszavonta a meghívást. Shirley szerint ez is azért van, mert félnek a magabiztosságától, és akár még a párról is elvonhatja a figyelmet.