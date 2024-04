Sokakat érint: szigorú döntést hozott meg a hivatal az eMaggal szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított az Extreme Digital-eMAG Kft.-vel (eMAG) szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt - tájékoztatta a versenyhatóság az MTI-t kedden.

A GVH álláspontja szerint a vállalkozás fogyasztói véleményekkel kapcsolatos közzétételi gyakorlata 2022. május 28-tól alkalmas arra, hogy megtévessze a vásárlókat a tájékozott döntés meghozatalában. Felidézték, hogy a 2023. július 25-28. között meghirdetett "Őrült napok" elnevezésű akciójában több terméket is jelentős árkedvezménnyel népszerűsített a cég, majd törölte a termékekre leadott rendelések többségét. Megállapították azt is, hogy az eMAG október 31-től a szállítási határidőkről valószínűsíthetően valótlan tartalmú tájékoztatást nyújtott a fogyasztóknak, továbbá július 22-től bizonyos termékeknél előnyként jelenítette meg a fogyasztókat jogszabálynál fogva megillető, 14 napos elállási jogot, valamint a termékgarancia idejét.

Az eljárás lefolytatására három hónap áll a versenyhatóság rendelkezésére, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható - írták.

A GVH emlékeztet: 2021-ben már vizsgálta elektronikai lánc akciótartási gyakorlatát. Akkor 200 millió forintos bírság mellett 4 milliárd forint értékű jóvátételi vállalást is kiszabott a versenyhatóság, majd további 50 millió forintra büntette a társaságot, mert hiányosan teljesítette kötelezettségeit.