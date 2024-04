Rossz hír az autósoknak: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk

Az idei első negyedévben megkötött teljes körű casco-szerződések átlagdíja 206 900 forint volt, 5,9 százalékkal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az új autók átlagos casco díja az elmúlt negyedévben 243 200 forint volt, míg azok, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 163 900 forintot fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 211 900 forint, míg hazai adásvétel esetén 221 900 forint volt. A casco mellé a szerződők 34 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, az év elején a leggyakoribb kiegészítő fedezet az üvegkár-önrészbiztosítás volt, ez tette ki az összes ilyen szerződés 27 százalékát.

A biztosításközvetítő arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai autók mintegy 80 százalékát nem védi casco. Az Insura.hu adatai szerint az első negyedévben megkötött casco biztosítások több mint 17 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, ami mutatja, hogy a biztosítók az idősebb autóknak is kínálnak már megfelelő casco fedezeteket - jelezték. Egy év alatt 9-ről 6 százalék alá csökkent a csekkes befizetések részaránya, ami a különféle kártyás fizetési formák terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság az egyösszegű éves befizetés, az autósok fele már egy összegben fizeti az éves díjat.

MTI