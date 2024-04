Nem kegyelmezett a rendőrség: mindkét kutyáját gyászolja a nagymama

Mint ismeretes, annyi XL Bully típusú halálos kutyatámadás történt az elmúlt pár év során az Egyesült Királyságban, hogy törvényt hoztak miattuk, amely arról szól, hogy a tulajdonosoknak regisztrálniuk kell azt, ha ilyen fajt tartanak, ugyanis tiltás hatálya alá helyezték őket. Magyarul, ha nincs nyilvántartva az eb, akkor azt el kell altatni. Ennek esett áldozatául most egy nagymama Angliában, aki alig egy éve mentett meg egy XL Bully kölyökkutyát, akit az utcán éhesen, fázva, kóborolva talált meg mindössze hat hetesen.

El kellett altatnia XL Bully-ját, miután nem volt pénze az állatorvosi, tulajdonosi igazolásra. Fotó: Bors

A 41 éves Josephine azonnal befogadta és nevet adott neki: Bleu. Hatalmas hibáját nem ekkor követte el, hanem akkor, amikor elfelejtette bejelenteni őt a hatóságok felé. Hivatalos XL Bully tulajdonosi igazolvány nélkül ugyanis nem lehet ilyen fajtát otthon tartani. Bűnügyi vádakkal kell szembenézzen Angliában az az állattartó, aki anélkül neveli otthonában őket.

Az új törvény február közepén lépett életbe. Ezt követően mindössze két héttel később a rendőrség rá is talált Bleu-ra Josephine-nél. A mindössze egyéves kutyus egy szobába zárva volt elrejtve. Véletlenül találtak rá, mivel teljesen más ügyben jelentek meg a nőnével. Josephine bevallotta, hogy a harcikutya az övé, ezért a hatóság elrendelte Bleu elaltatását. Mindezt annak ellenére, hogy a bíróság megállapatította, hogy a nő állami segélyekből él, mindössze 300 fontot, vagyis körülbelül 130 ezer forintot kap egy hónapban, így nem tudta volna kifizetni a kutya regisztrációs adóját, amely több mint 600 font.

Josephine ráadásul nem csak őt veszítette el, hanem másik kiskutyáját, Percie-t is, aki a rendőrséget látva megijedt és kirohant az ajtón. Hiába találták meg később, sajnos egy autó úgy elütötte, hogy őt is el kellett altatni. A nő szégyelli, hogy nem jelentette be Bleu-t, de anyagi helyzete nem tehette. Ennek ellenére nagyon szerette az XL Bully-t.

Josephine-t a bírósági meghallgatást követően 12 hónapra feltételesen szabadlábra helyezték - írja a Mirror.