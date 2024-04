Nem érdekelte a KRESZ, hatalmas balesetet okozott: kirepült autójából

Két súlyos baleset is történt a napokban, miután a sofőrök figyelmen kívül hagyták elsőbbségadási kötelezettségüket. Egy vétkes autóvezető ennek következtében, a hatalmas becsapódást követően még járművéből is kirepült, az aszfaltra zuhant. Egy mögötte autózó férfi próbálta felhívni rá a figyelmét, hogy lassítson, mert jön a kereszteződés, de a fekete Suzukist ez nem érdekelte. Fékezés nélkül hajtott be oda, ekkor történt az ütközés, miután balról, szabályosan érkezett egy szürke kocsi.

Totálkáros lett a vétkes sofőr autója. Fotó: Tények.hu

A vétkes sofőr autója totálkáros lett, a bal oldala megsemmisült, míg a szürke autónak az eleje tört be teljesen, miután egy családi ház kerítésének csapódott a hatalmas erők miatt. A karambolban egy közlekedési tábla is kidőlt, a vétkes sofőr pedig kirepült járművéből. Mivel egy közelben lakó asszony felfigyelt a hatalmas csattanásra azonnal rohant segítséget nyújtani.

Odamentem hozzá tudunk-e valamit segíteni, de azt vettem észre, hogy nem tud kommunikálni. Gondolom sokkot kapott a nagy ütközéstől.

- emlékezett vissza a nő a történtekre. A sofőrt végül súlyos fejsérüléssel, agyrázkódással szállították kórházba.

Mosonmagyaróváron pedig egy szerb férfi okozott hatalmas balesetet szlovák rendszámú járművével, miután szintén figyelmen kívül hagyva a KRESZ-szabályait, elsőbbségadás nélkül egy városi terepjáróba rohant. A külföldi állampolgár az ütközést követően a roncsba szorult, feszítővágóval kellett őt kiemelni onnan. A SUV sofőrje és utasa könnyebb sérüléseket, míg a szerb férfi súlyos, mellkasi sérüléseket szenvedett. Mindhármukat kórházba szállították.