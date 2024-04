Lezárták a sztrádát, óriási a felfordulás az M3-ason

Felborult egy mélyhűtött élelmiszert szállító kamion kedden éjjel az M3-as autópálya 141-es kilométerénél. A sztráda érintett szakaszát lezárták - írta a katasztrófavédelem a honlapján. A Mezőkeresztes térségében történt balesethez a mezőkövesdi és a mezőcsáti tűzoltók vonultak, áramtalanították a teherautót. A járműből gázolaj folyt a leállósávra. Az Útinform honlapja szerint az autópálya Budapest felé vezető oldalán történt a baleset. A helyszínre mentő is érkezett - írta a katasztrófavédelem. A tájékoztatás szerint még reggel 6 óra előtt is tartott a mentés: a rakományt kipakolták, és elkezdik kerekeire állítani a felborult kamiont. A helyszínre mentő is érkezett - írta éjfél után a katasztrófavédelem.

MTI