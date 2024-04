Nagy bajban az anyukák: ezeket a nedves törlőkendőket tiltják be

Az emberek száma egyre csak nő a Földön, így az általunk termelt hulladék is gyarapszik. Fontos környezetvédelmi lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy megóvhassuk a környezetünket és az élővilágot. A többség természetesen tisztában van azzal, hogy a környezet megóvása elsősorban a nagyüzemeken, a gyárakon és a multikon múlik (akiket pedig sokkal nehezebb szabályozni törvényekkel és kötelezettségekkel), ugyanakkor a hétköznapi emberek is tehetnek valamicskét a környezetvédelem jegyében. Az Egyesült Királyság becslései szerint évente 11 milliárd nedves törlőkendőt dobnak ki, amelyek súlyosan károsítják a környezetet, és amely problémával már nem tudnak mit kezdeni. Éppen ezért az angol kormány úgy határozott, hogy betiltják azokat a törlőkendőket, amelyek műanyagot tartalmaznak, és előreláthatólag nyártól már csak azok maradhatnak a piacon, amelyek biológiailag teljes mértékben lebomlók. A nagyobb pelenkagyártók már átálltak erre a rendszerre - írja a The Sun.