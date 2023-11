Korszakalkotó változás: Levette a McDonald’s a legnépszerűbb burgert a kínálatáról

A McDonald’s a világ legnépszerűbb gyorséttermi lánca. Járjunk bármerre a világban, ha olyan helyen szeretnénk enni, ahol biztosan tudjuk, milyen ízvilágra számíthatunk, akkor Mekibe fogunk menni, hiszen ez a világ minden pontján megtalálható. Az persze igaz, hogy országonként eltérő a kínálat, és az éttermek a helyiek igényeihez és ízléséhez próbálnak igazodni, egy jó sajtburgert vagy bigmacet azonban mindenhol lehet kapni. Sokak kedvencét azonban most levették a menüről.

Nagyon sok ember kedvence volt ez a hamburger

Ha Meki, akkor burger! Ismeretes azonban, hogy az állandó kínálatok mellett vannak szezonális termékek is, amelyek vagy elnyerik a tetszésünket, vagy nem. És nincs is annál fájdalmasabb, mint amikor teljesen beleszeretünk egy szezonális hamburgerbe, teljesen hozzászokunk az ízéhez, végül azonban az étteremlánc bejelenti, hogy leveszik a menüről. Most pontosan ez történt az angolokkal.

Nagy-Britanniában nagy népszerűségnek örvendett a Philly Cheese Stack, amely az egész ország szívébe belopta magát. Most azonban, hogy a karácsonyi szezont kezdte meg az üzletlánc, kivezették ezt a burgert, és helyette az ünnepi burgereket kezdték el forgalmazni. Ezen pedig teljesen kiakadtak az angolok, reménykedtek ugyanis abban, hogy a Meki állandó kínálata közé kerül majd a nagy kedvencük.

Ha a McDonald’s tényleg eltörli a Philly Cheese Stacket karácsonykor, tönkre teszik az egész ünnepi időszakomat

- panaszkodott egy fogyasztó.

De nincs egyedül. Emberek ezrei lázadtak fel a népszerű hamburger elkaszálása miatt.