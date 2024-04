Megjöttek az első fotók - ide temetik Tordy Gézát

Ahogyan korábban már megírtuk, elhunyt a Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas színművész. A hírt a színész családja jelentette be. A Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 85 éves volt. A színészlegenda halálhírét a családja jelentette be. Tordy Géza május 1-jén lett volna 86 éves. A Nemzeti Színház közleménye szerint a temetéséről később történik intézkedés. A színészóriást nemcsak a nézők, hanem pályatársai is tisztelték és szerették. Mindenkit váratlanul ért a szomorú hír, hogy a művész váratlanul elhunyt.

Ide temetik a színészlegendát / Fotó: BS

Ma indul utolsó útjára

Ma temetik el a színészlegendát, s a helyszínrőlm már fotók is érkeztek. Dupla sírban fogja aludni örök álmát. Olyan kiváló művészemberek mellé helyezik, mint Sztankay István, Hofi Géza és Ruttkai Éva.