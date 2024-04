Imádom az egészséges, barátságos kiskutyámat, de önszántamból elaltatnám

A legtöbb ember számára elképzelhetetlen volna, hogy úgy élje le az életét, hogy nincs kutyája. A blökiknél szeretőbb, hűségesebb társ nem igen van a világon, és velük egyszerűen minden jobb! Egy kis hegyi kirándulás, egy hétköznapi séta a folyóparton páratlan élménnyé változik, ha egy vidáman csaholó kutya is velünk van. Éppen ezért a legtöbb ember törekszik arra, hogy egyszer kutyája legyen. A felelősségteljes állattartás szerencsére manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap hazánkban is. Nyugat-Európában azonban már olyannyira megfizethetetlenné vált a kisállattartás, hogy sokan azon gondolkodnak, hogy menhelyre adják vagy elaltatják kedvencüket.

Nyugaton a kutya nem olcsó mulatság

Törzskönyves állatot venni sehol nem olcsó. Sajnos általános jelenség, hogy sokan fajtatiszta, szép kutyát vagy macskát szeretnének, de nem fogadják el, hogy ezért mindig mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Ezért sokan azt hiszik, hogy ha szaporítótól vásárolnak pártízezerért állatot, az ugyanolyan jó lehet, mint a tenyésztőtől származó, törzskönyves állat. Ezek a felelőtlen gazdik csak legyintenek, és azt mondják: minek nekem a törzskönyv, úgysem szeretném versenyekre járatni. Pedig valójában a törzskönyv kikérése párezer forintos tétel. A tenyésztő azért adja drágán az állatot, mert garanciát vállal arra, hogy genetikailag erős, egészséges kedvencet fog adni, és egész életen át lehet kérdezni a problémáinkkal. Törzskönyves állatott Magyarországon sem olcsó tehát beszerezni, külföldön azonban még drágább.

Nyugat-Európában azonban nemcsak az állat megvásárlása drágább, hanem a fenntartása is. Még ha a tápok nem is drágábbak, a szolgáltatások annál inkább. A fél vagyona elmegy az embernek, ha Angliában, Németországban vagy Franciaországban szeretné elvinni kedvencét állatorvoshoz, kozmetikushoz. Egy kétségbeesett gazdi olyannyira sokallta a kutyusára költött összeget, hogy azon gondolkodott, hogy elaltatja

Angliában egy kutyára élete során körülbelül 7,5 millió forintot kell költeni, míg egy macskára 5,5 millió forintot.

Egy gazdi teljesen odáig van kiskutyájáért: egészséges, barátságos, tüneményes, mégis azon gondolkodott, hogy elaltatja, mert nagyon drága fenntartani. Kutatások szerint minden nyolcadik kutyatulajdonos Angliában azon gondolkodik, hogy örökbe adja kedvencét, mert túl drága. Ezért most több szervezet is összefogott, hogy felhívja a gazdik figyelmét, hogyan lehet spórolni - írja a The Sun.