Kerékpárostól csúszott be egy kocsi alá egy idős asszony Szombathelyen, így van most a nyugdíjas

A nem mindennapi baleset a szombathelyi Szent Márton utcánál történt péntek (április 5.) délután, amikor egy kocsi a Vörösmarty Mihály utcába próbált bekanyarodni. Az autó be is sorolt a kanyarodó sávba, amikor váratlanul egy kerékpáros tekert elé a gyalogátkelőn.

Az idős asszonyt két férfi szedte ki a kocsi alól, csodával határos módon sérülések nélkül úszta meg az esetet Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A helyszínen több ember is végig nézte a horrorisztikus csattanást, a látványtól pedig az ott ácsorgók ereiben még a vér is megfagyott: az idős asszony ugyanis kerékpárostól becsúszott a kocsi alá. Információink szerint két fiatal férfi rohant oda rögtön segíteni, akik kiemelték a nyugdíjast az autó váza alól, többek pedig eközben a mentőket tárcsázták. Ők hamarosan a helyszínre is értek, a sokkos állapotban lévő nénit pedig rögvest egy esetkocsiba ültették.

Azonban, úgy tűnik, ezúttal csoda történt: az idős asszony ugyanis szinte sérülések nélkül, karcolásokkal úszta meg a rémisztő balesetet.

A 112 Press úgy tudja, hogy a hölgy ezek után azonnal a Mazda férfi sofőrjéhez lépett, akitől elnézést kért, mi több, ott a helyszínen felajánlotta, hogy rendezi az autóban esett kárt. Ezek után még fuvart sem kért: bár a biciklije totálkárosra tört, ő megpróbált volna hazagyalogolni a több kilométerrel arrébb lévő otthonáig. Ezt viszont sem a helyiek, sem pedig a balesetező kocsiban ülő házaspár nem helyeselte, és egyesült erővel sikerült rábeszélniük az asszonyt, hogy hazavihessék őt.

Az anyósülésen utazó feleség így a helyszínen maradt a rendőrökkel, míg férje betette a kerékpárt a kocsiba, és hazaszállította az nyugdíjast.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a rendőrség vizsgálja a történteket. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.