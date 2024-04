Ha te is rákattintottál erre a Facebookon, azóta téged is megfigyelhetnek!

Facebook-felhasználók millió kaptak figyelmeztetést, miután a kiberbűnözők folyamatosan új utakat keresnek a kizsákmányolásunkra. Most a Bitdefender nevű kiberbiztonsági cég tárt fel egy nagyszabású átverést. Egy hamis Facebook-oldal segítségével bejelentkezési adatokat és pénzügyi információkat loptak el emberektől, akiknek privát üzeneteit is megfigyelték.

A Bitdefender úgy véli, hogy a hackerek először találtak egy népszerű, már alapból sok követővel rendelkező oldalt, majd átvették azt és átnevezték Midjourney-nak. Az oldalon egy mesterséges intelligencia alapú művészeti szoftvert hirdettek a felhasználóknak, de a letöltési linkre kattintva a felhasználók semmit nem kaptak. A hackerek viszont azóta az adataik megszerzésével megfigyelik az érintett felhasználókat, privát üzeneteiket, a begyűjtött információkat pedig eladhatják, vagy közvetlenül felhasználhatják azokat pénzügyi csalásra.

A hamis oldal több mint egymillió Facebook-követővel rendelkezik, közülük mindenki veszélyben van, aki rákattintott a linkre!

A szakértők felhívják a figyelmünket, hogy soha ne kattintsunk nem ellenőrzött forrásokból származó letöltési linkekre, még a nagy követőkkel rendelkező közösségi oldalakon sem. Továbbá mindig ellenőrizzük az oldal hitelességét, mert a közösségi média platformok tele vannak csaló fiókokkal. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az is - írja a The Sun.