Őrjöngenek a magyar vásárlók: így vernek át minket karácsony előtt

Még időben gondoskodtam a karácsonyi ajándékok beszerzéséről, én is az interneten rendeltem, de a múlt héten az utolsó csomagom is megjött. Viszont nekem is vannak olyan ismerőseim, akik még a következő napokra várják a rendeléseiket, így könnyen gondolhatják, hogy nem átverésről van szó