Szenzációs felfedezés: szivárványspirál-jelek érkeztek a Földre egy messzi bolygóról

Az ember már nagyon hosszú ideje gondolkodik azon a kérdésen, hogy vajon létezhet-e élet a Földön kívül? Vagy egyáltalán létezik-e olyan bolygó, amely megteremti az élet feltételeit? Sokan a nagy számok törvénye alapján biztosak abban, hogy ha itt kialakult az élet, akkor máshol is. Mert bár az univerzum tele van titkokkal, és minden titkot sosem fogunk megfejteni, azt azért már felfedezték a tudósok, hogy minden bizonyos analógiák mentén működik. Azaz ami az egyik helyen ki tudott alakulni, az egy másik helyen is kialakult. Valószínűleg ez a helyzet az élettel is, úgy tűnik azonban, hogy ez egy igen ritka képződmény, mert eddig nem sikerült sehol sem másik civilizációt találni. Most azonban szenzációs felfedezést tettek.

Felfogni sem tudjuk, mi minden alakulhatott ki a végtelen univerzum végtelen bolygóin

A Földtől 637 fényévre rejtélyes, eddig soha nem látott jelet kaptak lencsevégre a csillagászok. Szivárványos dicsfény tükröződött az egyik bolygón: ez több koncentrikus, egymás után halványuló gyűrűből álló jelenség, amelyet néha összekevernek a kör alakú szivárvánnyal. Kis cseppekben belsőleg megtört fény hulláminterferenciájának köszönhető a létrejötte. Ez a WASP-76b nevű bolygón történt.

Ez azért különösen fontos felfedezés, mert a tudomány jelenlegi állása szerint ahhoz, hogy ez létrejöjjön, légköri részecskére van szükség, ezen átszűrődve tud ugyanis csak létrejönni a jelenség.

Oka van annak, hogy a Naprendszerünkön kívül még nem észleltünk ilyen dicsfényt, ehhez ugyanis nagyon különleges körülményekre van szükség. Kell hozzá légköri részecske többek között

- magyarázta Dr. Olivier Demangeon, a portugáliai Asztrofizikai és Űrtudományi Intézet munkatársa, aki szerint ez hatalmas lendületet adhat a földön kívüli élet kutatásában - írja a Mirror.