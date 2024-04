Súlyos figyelmeztetést adott ki a Fehér Ház: a NASA Holdra repüléséről van szó

Ahogyan azt már megírtuk, a NASA ismét arra készül, hogy embereket küldjön a Holra. 1969. július 20. óta azonban nem járt ember a Holdon, holott kulcsfontosságú volna az égitest feltérképezése. Nemrégiben beismerte a NASA, hogy most újra embereket terveznek a Holdra küldeni. Az Artemis III projekt keretei között a Hold sötét oldalát szeretnék feltérképezni annak érdekében, hogy megvizsgálják, milyen élettani körülmények jellemzik a földet, és hogy steril, mesterséges éltetés keretei között lehetne-e ott növényeket termeszteni. Kiemelték, hogy ez azért is fontos, mert az ember el szeretne jutni a Marsra, oda pedig a Holdról vezet az út. A NASA fontosnak tartotta még kiemelni, hogy speciális célkitűzésük, hogy kilőjék az első nőt és színes bőrűt a Holdra - írtuk akkor. Ehhez azonban most a Fehér Háznak is lett egy-két szava.

Fontos kérése van a Fehéz Háznak

A Fehér Ház felhívta arra a figyelmet, hogy amennyiben amerikai embereket kíván a Holdra lőni a NASA, akkor minden olyan feltételt meg kell teremteni, ami garantálja az emberek és a kommunikáció biztonságát. Régóta beszélnek arról, hogy nagy igény lenne külön időszámítást bevezetni a Holdnak, majd más-más bolygóknak is, ezzel ugyanis sokkal könnyebben lehetne kommunikálni az ott zajló folyamatokról, és könnyebben lehetne időben azonosítani, datálni a tevékenységeket. Éppen ezért a Fehér Ház utasítja a NASA-t, hogy legkésőbb 2026 végére vezessék be a koordinált holdidőt - írja a Mirror.