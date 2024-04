"Anya, szeretlek" - A pilóta dermesztő utolsó szavai, mielőtt a repülőgép lezuhant 135 emberrel a fedélzetén

Szívszorító üzenetet hagyott hátra egy repülőgéppilóta miután rájött, nem lehet elkerülni azt, hogy becsapódjanak. A PSA, Pacific Southwest Airlines légitársaság 182-es járata összesen 144 ember életét követelte, Amerika leghalálosabb repülőgéptragédiáját okozva azok után, hogy nem csak a járaton ülők vesztették életüket, hanem azok is, akiknek házára ráesett a több tonnás gép.

A tragédia a gépek ütközése miatt következett be. Fotó: Unsplash.com

Az 1978-as tragédia a semmiből következett be, amikor is a PSA járata egy másik repülőgéppel ütközött hirtelen San Diego felett. A baleset annak ellenére következett be, hogy a légi irányítók figyelmeztették a közelükben repülő kisgépre a PSA Boing 727-es pilótáit, ám a Cessna típusú gép egyszer csak eltűnt mellőlük. A pilóták ekkor azt hitték, hogy mögéjük került, mivel nem látták. Ám kiderült: alattuk volt.

Ezt követően ütközött neki a Cessna a PSA jobb szárnyának, amely azonnal felrobbant, rögtön két életet követelve: a Cessna két pilótájáét. A Boeing ezt követően még egy ideig a levegőben maradt, ám végül 482 km/h-s sebességgel lezuhant. A fedélzeten utazó 135 ember mind az életét vesztette. A becsapódás ráadásul akkora volt, hogy mindössze négy utas holttestére találtak rá.

A tragédia előtti pillanatokban a pilóta figyelmeztette az utasok arra, hogy becsapódnak, majd a légiforgalmi irányítóknak is közölte, lezuhannak.

Ennyi volt, baby

- tette hozzá.

Ezt követően a hangfelvételeken hallható a másodpilóta vagy gépmérnök hangja is, aki elcsukló hangon így búcsúzott:

Anya, szeretlek.

Ezt követően a gép lezuhant, 22 házat tönkretéve San Diegoban, így megölve több, a földön tartózkodó embert is - írja az UNILAD.