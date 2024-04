Ennél cukibb videót ma már nem találsz: ezt üzeni a gyógyíthatatlan beteg kisfiú, Ádin

A hároméves, csupa mosoly Kneifel Ádin egy aranyos locsolóverssel köszöntötte a hölgyeket húsvét hétfőn. A debreceni kisfiú édesapja ölében ülve, az ő segítségével, videón mondta fel a verset, ezzel megköszönve támogatóiknak, hogy velük vannak és idén is segítik Ádint.

Aranyos videóval köszöntötte támogatóit húsvét alkalmából a súlyos betegségben szenvedő Kneifel Ádin Fotó: Olvasói fotó

„Locsolásért jár a puszi”

A húsvét kötelező kelléke a locsolkodás, a hozzáillő, aranyos locsolóversekkel. A legtöbb szülő már kicsi korban megtanítják kisfiuknak, hogyan locsolják meg a női rokonokat és ismerősöket, hogy ők is gyűjthessék a hímestojásokat. Így van ez a debreceni Kneifel családnál is. A hároméves Kneifel Ádin ügyesen vette az akadályt idén húsvétkor és egy aranyos locsolóverset is megtanult, hogy azzal köszöntse támogatóit.

Piros tojás, fehér nyuszi, a locsolásért jár a puszi

– mondja édesapja után az aranyos verset Ádin. A debreceni család ezzel a videóval szerette volna megköszönni mind azok támogatását, akik anyagilag hozzájárulnak Ádin gyógyulásához.

A kisfiú ugyanis egy súlyos, örökletes genetikai betegségben, Duchenne-féle izomdisztrófiában, röviden DMD-ben szenved. Ez a betegség nem csak azért súlyos, mert az érintettek izmai folyamatosan sorvadnak, hanem azért is mert épp azt veszi el a gyermekektől, amit pénzben nem lehet mérni: az időt. Kneifel Ádin már 6 éves korában kerekesszékbe kerülhet és várhatóan 20 éves koráig élhet. Szülei álma, hogy egy Amerikában engedélyeztetett génterápiát megkapva Ádin teljes életet élhessen, állapota megmaradjon a lehető legjobb szinten. A kezelés azonban a világ egyik legdrágább gyógyszere: 1,3 milliárd forint, erre gyűjtenek Ádin szülei az emberek segítségével.

Ádin szülei gőzerővel gyűjtenek az amerikai génterápiára, hogy kisfiukat megmentsék Fotó: Facebook/Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Már két kávé árával is segíthetünk Ádinon

Ádin szülei azóta gyűjtenek a kezelésre, hogy nyáron tudomást szereztek a génterápiáról. Azóta rengeteg híresség és szervezet is melléjük állt, a cél azonban még így is nagyon messzinek tűnik. Jelenleg közel 135 millió forintnál jár a gyűjtés, ennek azonban a tízszeresére lenne szükség ahhoz, hogy Ádin megkaphassa a génterápiát.

Nehéz elképzelni, milyen szörnyű érzés, amikor az ember szeme fénye súlyos beteg, amíg bele nem kerül ilyen helyzetbe. De amikor épp nagyon el kezdenénk sajnálkozni, ez a csibész ránk nevet és két fontos dolog azonnal az eszünkbe is jut: még itt van velünk és még van remény

– vallja Ádi édesanyja, Anikó, aki minden segítségért nagyon hálás.

A kisfiú szülei azt kérik az emberektől, hogy vigyék a gyűjtésük hírét, Ádin történetét és két kávé árával támogassák őket, hogy megmenthessék kisfiukat. A csupamosoly, gyönyörű kisfiút a www.adin.hu oldalon keresztül lehet támogatni, hogy valósággá váljon számára az, ami a vele egyidőseknek alanyi jogon jár: az egészséges, teljes élet.