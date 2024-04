Eljöttek az idegenek? Fényesen úszó tárgy tűnt fel az égen

Földünk egyik legbizarrabb és legmisztikusabb területe az Alaszka-háromszög, ahol már húszezer embernek veszett nyoma. Alaszkában az amerikai nemzeti átlaghoz viszonyítva dupla annyian tűnnek el, különösen a háromszögön belül, ráadásul a földönkívüli észlelések is gyakoriak ezen a területen.

Az idegenek köztünk járnak? (Fotó: Pixabay)

A Pentagon nyilvánosságra is hozott néhány elképesztő esetet. A legtöbb felvételt repülőgépek fedélzeti kamerája rögzítette, amelyeken látszik, hogy fényes tárgyak tűnnek elő a semmiből. Persze nem mindenki gondolja úgy, hogy ezek hátterében paranormális jelenségek állnak, de az ufóhívők szerint ezek egyértelmű bizonyítékok. A tudósok ugyanakkor azzal magyarázzák az eltűnéseket és az elektronikai eszközökben bekövetkező furcsaságokat, hogy a régió földrajzi körülményei enyhén szólva is zordak. Vad, viharos terület, szűnni nem akaró havazással, barlangokkal és hasadékokkal, így még ha egy repülőnek is veszik nyoma, hamar befedi a hótakaró.

Nemrég arra is fény derült, hogy egy tanulmány szerint az idegenek meteorokon utazhatnak, hogy megtelepedjenek a kozmoszban. A "panspermiának" nevezett elmélet bár áltudományosnak minősül, érdekes lehetőségeket vet fel! Az elgondolás szerint az élet az egyik bolygóról a másikra vándorol, aminek a jeleit azonosítani is lehet az univerzumban.