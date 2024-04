Pokoli fájdalmak között, 24 évesen hunyt el a népszerű táncosnő

Ayla Eilert mindössze 24 éves volt, amikor pokoli kínok között elhunyt. A fiatal táncosnő először egy sebet vett észre a nyelvén, ezt pedig később meg is nézette egy orvossal. Már az előzetes vizsgálatok során is ejtették a doktorok, hogy rákról lehet szó, a biopszia azonban minden kétséget kizárt. A lány 2022 áprilisában hunyt el, a család azonban még mindig küzd. Hét hónap telt ugyanis el a diagnózis és a halál között, ebben a hét hónapban pedig Ayla pokoli kínokat élt át. Nem tudott, enni, inni, és folyamatosan olyan rosszul volt, hogy sírva könyörgött a halálért. A szülők - tudván, hogy csak a szenvedését lehet meghosszabbítani, de az életét nem - eutanáziára vitték volna lányukat, de ez nem legális New Yorkban. Ezért most azért küzdenek, hogy legalizálják, és más szülőknek ne kelljen végignézniük gyermekük kínhalálát - írja a Mirror.

Healthy dancer, 24, dies just months after complaining of painful sore on tongue https://t.co/GfZ7Czc9B5 — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) April 8, 2024