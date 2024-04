"22 nap eltéréssel szültem meg a két gyermekemet"

Olyan időszakon van túl egy fiatal kismama, ami még a legtöbbet látott és tapasztalt nőket is megviselné. Elsőgyermekes édesanyaként nem csak azt kellett megtapasztalnia, milyen elveszíteni egy magzatot, de azt is, milyen két csöppséget világra hozni több mint három hét eltéréssel. Az egészen döbbenetes és megrázó eset egy 22 éves nővel történt: amikor a Manchesterben élő Kayleigh Doyle vize elfolyt, rettenetesen megijedt. Érthető is: ekkor még csupán 22 és fél hetes terhes volt.

Kayleigh ikreket várt, sajnos azonban az egyik babát elvesztette. Astro életben maradt: a kisfiú lassan hároméves Fotó: Kayleigh Doyle; SWNS

Kayleigh ikerterhessége egészen a 22. hétig problémamentesen zajlott. Aztán 2021. márciusában egy reggelen elképesztő fájdalomra ébredt. Nem tudta mire vélni a dolgot, de amikor látta, hogy elfolyt a magzatvíz, rettegés lett úrrá rajta. Kórházba siettek vele, ahol meg kellett szülnie Arlót. A csöppség alig fél kilót nyomott. Esélye sem volt a túlélésre. Ráadásul az orvosok közölték a gyászoló nővel: készüljön fel, mert pár óra múlva meg kell szülnie a második babát is – azonban hiába vártak, nem indult meg a második szülés. Öt nap elteltével végül hazaengedték azzal, hogy naponta kell őt orvosnak látnia.

Ahogy teltek a napok, a doki egyre kevésbé hitt a szemének

– idézte fel a The Sunnak a hihetetlen esetet Kayleigh, hozzátéve:

– Hihetetlen, hogy Astro túlélte.

A második gyermek, Astro 22 nappal később jött végül világra. Egy kilogrammot nyomott. Noha még ekkor is kevés volt az esély a túlélésre, jelentősen több, mint testvérének, ráadásul a gyermek igazi harcosnak bizonyult. A 22-23. héten még a szakirodalom szerint 10 százalék alatti a koraszülöttek túlélési esélye, a 26. héten pedig már 60.

Kayleigh a kis Astróval Fotó: Kayleigh Doyle; SWNS

Két héttel azután, hogy a kismama Astrót hazavihette a kórházból, el kellett temetnie első gyermekét. Az, hogy az ikrek 22 nap különbséggel jöttek világra, máig rekordnak számít, legalábbis Nagy-Britanniában.