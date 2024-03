Vérfagyasztó: Elpusztíthatatlan mutáns lények szabadultak el Csernobilban

A csernobili atomkatasztrófa után hátrahagyott kutyákról és a túlélő farkasokról nem olyan régen írtunk, most viszont újabb élőlényekről derült ki, hogy adaptálódtak az erőműbaleset következtében kialakult mérgező környezethez.

Fotó: Wikipedia

Egy új tanulmány szerint a felrobbant reaktor közelében élő fonálférgekre egyáltalán nem hat a pusztító radioaktív sugárzás. A területről begyűjtött mikroszkopikus lények esetében ugyanis a kutatók nem találták nyomát a genomkárosodásnak.

A csernobili férgek kromoszómái nem voltak sérültek, vagyis nem volt semmilyen arra utaló jel, hogy a sugárzás károsította volna DNS-üket

- írták a kutatás szerzői, akik emiatt abban bíznak, hogy az állatok DNS-javító mechanizmusát egyszer a humán gyógyászatban is alkalmazhatják. A Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos folyóiratban megjelent publikáció eredményei a szakértők reményei szerint a rákgyógyításban is hasznosíthatják majd.

A fonálférgek köztudottan strapabíró lények: képesek hosszú, akár több tízezer éves hibernációból is gond nélkül felébredni. Ráadásul genetikai állományuk is egyszerű, alaposan feltérképezett, ami lerövidítheti a kutatómunkát.