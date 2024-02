Nem halnak bele a rákba a csernobili farkasok

A csernobili atomkatasztrófa még mindig intenzíven él az emberek emlékezetébe. Olyan súlyos csapása volt ez a világnak, hogy azok is ismerik az esemény részleteit, akik akkor még csak nem is éltek. Nemrégiben az HBO sorozatot is készített a szörnyűségről, amely annak minden rettenetét bemutatta. Az atomkatasztrófa következtében sokan meghaltak, számos ember azonban úgy gondolja, hogy a legrosszabb annak hosszútávú hatása. Sokan gondolják úgy, hogy a mai rákos megbetegedések és pajzsmirigy problémák is erre vezethetők vissza. Most azonban megdöbbentő felfedezést tettek a tudósok.

A csernobili farkasok rendkívül ellenállók

Ahogyan azt a sorozatból is megtudhattuk, Csernobil fertőzött környékén számos állatot pusztítottak el, hogy ne terjesszék a sugárzást. Természetesen nem sikerült minden állatot kiirtaniuk: jelentős számban élnek ezen a vidéken szürke farkasok, ugyanakkor a robbanást követő evakuáció során sok kutyát hátra hagytak. Ezeknek leszármazottjai is ezen a vidéken élnek falkákban. Több tudós is annak szentelte életét, hogy a Csernobil-környéki élővilágot tanulmányozza, most pedig különös dologra jöttek rá.

Az itt élő farkasok hatszor akkora sugárzásnak vannak kitéve, mint amekkora az emberi tűréshatár, azaz a rákos megbetegedések száma is megemelkedik. Az itteni farkasok azonban sokkal ellenállóbbak a daganatos sejtekkel szemben, és sokkal kisebb arányban hullanak el. Az elmúlt 35 évben tehát olyannyira ellenállók lettek a sugárfertőzés okozta szövődményeknek, hogy nem pusztulnak bele.