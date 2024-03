Varga Juditék legnagyobb fiának is elege van a lelki terrorból nem akar Magyar Péternél lakni

Varga Judit szerda este közel kétórás interjúban mesélt a Magyar Péterrel való házasságáról. A FrizbiTV adását pár óra alatt több százezren nézték meg. Az egykori politikus arról is őszintén beszélt, hogy sajnos a házasságuk borzalmait nem csak ő, hanem sokszor a gyermekei is megszenvedték.

Magyar Péter sokszor erőszakos viselkedésének nem egyszer szemtanúi voltak a gyerekek is. A nagyobbik fiúk már egy hétre sem akar visszamenni az apjához. Fotó: Máthé Zoltán

A volt igazságügyi miniszter több olyan régebbi történetet is felelevenített a műsorban, amikor a gyermekek szemtanúi vagy áldozatai voltak Magyar Péter kirohanásainak, őrült viselkedésének.

Bezárta egy szobába

Az egyik ilyen eset az volt, amikor a család egy nyári rendezvényre készült, de Magyar valamitől hirtelen bekattant.

Én éppen sminkeltem, ő meg nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem ott a megnyitó beszédet kellett mondani, ekkor már miniszter voltam. Már indulni kellett volna, de ő akkor bezárt engem, hogy nem megyünk sehova...

- emlékezett vissza a megdöbbentő esetre Varga Judit, aki teljesen szürreálisnak nevezte, hogy már vártak rájuk, a gyermekeik a ház előtt voltak, és ő meg be volt zárva egy szobába. Állítása szerint kiabálni kezdett, amit meghallottak a gyerekek is, végül a nagyobbik, aki akkor még csak 11 éves volt, hozott egy másik kulcsot és azzal szabadította ki az édesanyját a fogságból. Hangsúlyozta:

Minden gyerek emlékszik még erre a jelenetre!

Öngyilkosságot színlelt

Az interjúból az is kiderült: a két kisebb fiuk szemtanúja volt annak is, hogy mentőt kellett hívnia édesanyjuknak Magyar Péterhez, mert a férj eljátszotta, hogy öngyilkos lett. Egy levél Xanax-szal feküdt az ágyon, amiben már csak egy darab volt és nem mozdult meg, nem adott életjelet. Varga Judit nem tudta eldönteni, hogy hányat vehetett be, ezért kihívta a mentőket.

Amikor azonban letette a telefont, Magyar felült az ágyon és üveges tekintettel közölte, hogy mondja le a mentőket, mert nem vett be egyet sem. Majd, mire kiért a mentőautó, a férj kereket oldott, ezzel is kellemetlen helyzetbe hozva a feleségét, akinek magyarázkodnia kellett az orvosoknak. A gyerekek pedig azt nézték, hogy miért áll a ház előtt egy szirénázó mentőautó.

Elküldtem a mentőket, bementem a házba és elkezdtem zokogni, a gyerekek pedig nyilván nem értették, hogy mi történik

- mesélte elcsukló hangon az exminiszter.

A nagyobbik fia már vissza sem akar menni Magyar Péterhez

Végezetül Varga Judit azt is elmondta, hogy a történtek ellenére boldog embernek érzi magát, örül, hogy 16 évnyi házasság után "sikerült megszabadulnia egy szörnytől". Ráadásul a fiain is látja a pozitív változást. A beszélgetés során ugyanis arról is mesélt a korábbi politikus, hogy Magyar Péter egy idő után már nemcsak őt, hanem a tinédzser korú gyermekét is sanyargatta lelkileg. Úgy tűnik ennek meg is lett az eredménye, Varga Judit ugyanis elmondta, hogy nagyobbik fia már nem hajlandó visszamenni az apjához lakni, még egy hétre sem:

Néha én kérem, hogy tartsa a kapcsolatot és menjenek el ebédelni, de az is mindig konfliktusokba fullad. A gyerekeken zongorázni lehet a különbséget, látják, hogy a Mama milyen. Nem csak mindig sír, hisztizik vagy üvöltözik, mert nem tudja elviselni a terrort. Most már van egy szeretetteljes miliő.

Édesanyaként Varga Judit többször próbálta Magyar Pétert arrafelé terelni, hogy rendezze a kapcsolatát a nagyobb fiával. Szerinte a probléma azzal volt, hogy állandóan megalázta a serdülő korba lépő gyermeküket. A fiú állítólag nem tudott úgy viselkedni vagy megszólalni, hogy apjától ne kapott volna folyamatosan kritikát, ugyanazt az abúzust, amit a feleség is.

Ugyanazt kezdte vele csinálni, amit korábban rendszeresen velem...

vallotta be Varga Judit. A vele készült teljes interjút itt lehet visszanézni: