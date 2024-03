Varga Judit: "Nem szerettem volna a személyes poklomat bemutatni az embereknek"

Varga Judit megtörte a csendet: a politikus eddig csak a közösségi felületein beszélt arról, mit élt át Magyar Péter mellett, most azonban úgy döntött: Hajdú Péter vendégeként a Frizbi TV-nek ad exkluzív interjút, és részletesen beszél a kapcsolati erőszakról, amit elszenvedett. Hajdú a beszélgetés előtt felelevenítette: amikor Magyar Péter berobbant a köztudatba, még a politikai igazságtalanságoktól a feleségét védő férj képében tetszelgett. Azóta bejelentette: pártot alapít és egészpályás támadásba kezdett nem csak a kormány, de volt felesége, Varga Judit ellen is. Elsőként arra kérdezett rá: hogy élte meg azt, hogy Magyar titokban felvételt készített kettejük privát beszélgetéséről, majd ezt nyilvánosságra is hozta.

Varga Judit megtörte a csendet Fotó: YouTube

Nem kívánom senkinek, hogy valaha ilyen helyzetbe kerüljön, hogy a házastársa titokban róla hangfelvételt készít, azzal a céllal, hogy folyamatosan zsarolja

– kezdte Varga, kiemelve: pontosan ez történt, Magyar folyamatosan zsarolta őt. Először azzal, hogy ne váljanak el, utána a saját pozíciói védelme érdekében, legutóbb pedig azzal, nehogy az asszony a nyilvánosság elé álljon a házasságuk részleteivel kapcsolatban.

– Maga a helyzet szörnyen megalázó. Komoly embernek tartottam magam, igyekeztem távoltartani magam a bulvártól, nem szerettem volna a személyes poklomat bemutatni az embereknek. Amiért itt vagyok, az az én családom tisztességének és igazságérzetének védelme – jelentette ki, hozzátéve: szüleinek nehéz volt elviselni már azt is, hogy Magyar Péterről minden cikk úgy jelent meg, hogy "Varga Judit volt férje".

A volt igazságügyminiszter kiemelte: hazugság, hogy "olaszos házasságuk volt, de szeretetteljes", illetve hogy "sírtak a bontóperen". Kapcsolatára Magyar Péterrel a következő szavakat használta: "fájdalom, lelki, kegyetlen bántalmazások, családi drámák."

Varga Judit felidézte: minisztersége idején szinte napi szinten zsarolta a férfi a veszekedéseik során, hogy majd a nyilvánosságra hozza, mik hangzanak el köztük a négy fal között.

Hajdú Péter kérésére Varga felelevenítette a kezdeteket Magyar Péterrel. Elmondta: eleinte egész más embernek ismerte meg őt, azonban idővel előjöttek a férfi azon tulajdonságai, ami korábban rejtve volt.

– Amikor megszületett az első gyerekünk, akkor volt az első igazi tőrdöfés – mesélte. Az asszony nem tudott betelni azzal a ténnyel, hogy van valaki, aki eddig nem volt, egy új élet, a férje azonban a nő lelkesedésére csak azzal reagált, hogy kritizálni kezdte, ahogy fogalmaz. Amikor pedig Varga sírva fakadt, annyit mondott:

Sírjál csak, majd elmegy a tejed!

Hozzátette: Magyar eleinte nem kért bocsánatot, jellemzően úgy tett, mintha nem történt volna semmi. Később bocsánatot kért, két napig minden jó volt, aztán "újrakezdődtek a beszólások, a játszmák".

2013-ban próbáltak meg először elválni

Varga Judit elmondta: 2013-ban próbáltak először elválni, ám akkor a férfi kérésére végül a párterápia mellett döntöttek.

– Neki érdeke volt, hogy vele maradjak, mert rengeteget dolgoztam, rengeteg lehetőséget teremtetem az életben, szültem három gyereket, meghoztam neki azt a meleg családi otthont, amiben neki egy dolga volt, hogy mindig mindenben kritizáljon, hibát találjon. Közben a barátai, szülei megszerezték neki a megfelelő munkahelyeket, később pedig arra tekintettel kapott állást, hogy én milyen pozícióban vagyok. Ő ezt kihasználta.

Kiemelte: Magyar Péter nem csak ő kritizálta folyamatosan, hanem körülöttük, a baráti körükben mindenkit, ugyanakkor míg mindenki más kemén munkával jutott előbbre, ő semmit nem tett, csak a lehetőségeket használta ki.