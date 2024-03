Kedden délelőtt Varga Judit döbbenetes részleteket osztott meg közösségi oldalán Magyar Péterrel való kapcsolatáról, miután Magyar előhúzta a feleségéről készített hangfelvételt. Noha Magyar Péter határozottan tagadta a Varga Judit bejegyzésében írtakat, azok kapcsán a Mandiner Boglacsik Tímeához, a kapcsolati erőszak szakértőjéhez fordult.

Megszólalt egy szakértő Varga Judit bejegyzéséről: ez a bántalmazás tankönyvi példája

A segítő szakmában, főleg, ha áldozatokról beszélünk, nem kérdőjelezhetjük meg az általuk elmondottakat, ugyanakkor egy ilyen horderejű ügyben is rendkívül nagy felelősség terheli a nyilatkozót (és természetesen a vélelmezett elkövetőt is), hiszen sok áldozat is figyelemmel kíséri a történéseket – fogalmazott a Mandinernek nyilatkozva Boglacsik Tímea. A kapcsolati erőszak szakértője szerint ugyanakkor továbbra is nehéz egyértelmű szakmai véleményt megfogalmazni, hiszen sokkal nagyobb erők összefeszüléséről és érdekekről van szó pró és kontra, mint egy „hétköznapi” esetnél.

Erősen hat az érzelmekre a poszt, súlyos vádakat fogalmaz meg, és magunk elé tudjuk képzelni az abban leírt jelenetet

– értékelte Boglacsik Tímea Varga Judit bejegyzését a Mandinernek. Szerinte a nagy nyilvánosság előtt zajló adok-kapok kifejezetten alkalmas a társadalom megosztására, polarizálására, és sajnos alkalmas lehet azoknak a hangoknak a felerősítésére is, amelyek az áldozatok szavahihetőségét kérdőjelezik meg, illetve még inkább megjelenik az áldozathibáztatás. Míg a másik oldalon pedig a megbélyegzéssel, a vádaskodással találkozhatunk. Ezek hatványozottan nem tesznek jót a kapcsolati erőszak ügyének - írja a Ripost.

Boglacsik Tímea kifejtette: a Varga Judit posztjában megfogalmazott történet verbális, lelki és fizikai bántalmazást is leír, ami jól példázza az áldozatok megküzdési vagy inkább elkerülési stratégiáját. Varga Judit abban bízott, hogy a csendben maradásával előbb túl lehet ezen a krízishelyzeten, és úgy tűnik, a legtöbb hasonló helyzettel ellentétben itt sikeres volt a módszer.

A hallgatás, a csend azonban nem feltétlenül jó üzenet az áldozatoknak. Azt sugallja, hogy a bántalmazottnak kell olyan taktikát választani, amivel elkerülhető egy olyan konfliktus, amelyért nem ő a felelős

- fogalmazott Boglacsik, aki hozzátette, hogy mélyebben is lehetne elemezni a poszt szövegét, amely a bántalmazás dinamikájára, a kilépési kísérletekre vagy a zsarolásra vonatkozik, mindenesetre azt gondolja, hogy a bántalmazás tankönyvi példáját láthatjuk leírva, sajnos számtalan ilyen esettel lehet találkozni.

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit miért maradhatott benne egy bántalmazó kapcsolatban, a szakértő úgy felelt: "Nagyon sok válaszunk lehet, ám kerülnünk kell az áldozathibáztató hangnemet. Az, hogy a konkrét esetben Varga Juditot mi tartotta vissza attól, hogy korábban kilépjen az általa bántalmazó kapcsolatnak megítélt helyzetből, nem tudhatom, de amiért általában maradnak az áldozatok, azok jellemzően nagyon életszerű dolgok: a gyermekek elvételével – vagy bármilyen egyéb – zsarolás, gazdasági függés a bántalmazótól, fenyegetés, bizonytalanság a jövőtől, félelem a bántalmazó vagy a környezet reakciójától, esetleg a gyermekek ragaszkodása a bántalmazóhoz, és természetesen az abba vetett hit is idetartozhat, hogy az elkövető majd megváltozik, és újra visszakaphatjuk azt az embert, akit valaha megismertünk és megszerettünk" – sorolta Boglacsik Tímea.