Kirabolták a Lidlt, horrorbaleset Ajkán, kizuhant egy férfi egy Havanna lakótelepi lakásból

Szinte megsemmisült annak a furgonnak az eleje, aminek lengyel sofőrje elbóbiskolhatott a volánnál, így utolérte az előtte haladó magyar kamiont, a németországi Forstinnig mellett húzódó autópályán. A horrorbaleset kedden (márc. 12.), éjjel, 11 órakor történt. A furgon vezetője későn észlelte az előtte tempósan, de szabályosan haladó nyergest és hátulról telibe találta vontatmányt. Az 50 éves magyar sofőr a tükörből nézte végig, ahogy a furgon nagy sebességgel feltűnik a semmiből, majd lassítás nélkül utoléri a kamionját. A magyar próbált kitérni a furgon elől, de minden kísérlete hiábavalónak bizonyult, így a visszapillantón keresztül tehetetlenül nézte végig, ahogy a jármű belefúródik a teherautó hátuljába.

Az összetört furgon a baleset helyszínén Fotó: Forstinningi tűzoltóság

Brutális testvérpár után indított hajtóvadászatot a rendőrség. Az egyetlen nyom, amin el tudtak indulni a rendőrök, az az volt, hogy a fivérek rajongtak az öreg Fiat Pandákért. Honnan indul az öreg Fiatok utáni rajongásuk? Ezt kérdezték egymástól a milánói rendőrség tanácstalan nyomozói, amikor arról kaptak hírt, hogy a várostól 15 kilométerre található Lidl vevőkkel tömött áruházát sniccerekkel és szecskavágókkal felfegyverkezett fiatalok rabolták ki. A pénztárost fenyegették és viszonylag hamar dűlőre is jutottak vele. A pénzt megkapták és már futottak is. Egyetlen nyomot hagytak maguk után, azt is a parkolóban: egy kopottas, első generációs, már rég nem gyártott Fiat Pandát. Azzal jöttek és azzal távoztak is, rajta volt a kamerák felvételein. A körözési listából kiderült: a kocsi lopott, aznap kötötték el.

Egy Milánóhoz közeli Lidl volt az első áldozatuk Fotó: Pexels

Borzalmas baleset rázta meg Ajkát csütörtökön (március 14.), kora délután, amikor két autó ütközött a város padragkúti részén. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de elsődleges információk szerint a hófehér Suzuki előzésből tért vissza a saját sávjába, amikor nekicsapódott egy Mitsubishinek. A szemtanú szerint a Suzuki szinte teljesen összeroncsolódott, nem csak az eleje, hanem az oldala is összetört, a legsúlyosabban a sofőr oldalán és az anyósülés részén sérült az autó. Információink szerint a Suzukiban iskolások utaztak, akik egy helyi szakközépiskolából, tanítás után tértek volna haza. Az autót egy nagyvázsonyi, 19 éves fiú vezette, míg mellette egy 17 éves srác utazott, míg hátul további három kamasz ült. Úgy tudjuk, hogy a helyszínre két mentőhelikopter és esetkocsi is érkezett, két fiatalt súlyos-életveszélyes állapotban a helikopterek, míg egyiküket - szintén súlyos - sérülésekkel az esetkocsi szállította kórházba.

A két elől ülő fiatal életét azonban minden harc ellenére sem tudták megmenteni: bár a mentősök hosszú ideig küzdöttek értük, a helyszínen meghaltak.

A Suzukiban ülő Ádám és barátja meghaltak, három ismerősüket kórházba szállították Fotó: Kovács Erika / Veol / Napló

Kizuhant egy idős férfi a lakása ablakából a XVIII. kerületi Havanna lakótelepen március 12-én, kedd este. A szerencsétlenül járt ember csupán egy emeletet esett, ám így sem élte túl a zuhanást. A helyszínre azonnal rendőr és mentő is érkezett. Egyelőre nem tudni, hogy az idős ember hogyan esett ki. Lapunk munkatársainak az idős férfi egyik szomszédja számolt be arról, hogy mi is történhetett a tragédia előtti másodpercekben.

Egy demens, beteg bácsiról van szó, aki gyakran az erkélyén dohányzott. Gondolom kinyitotta az ablakokat, hogy kimenjen a füst. Én éppen a kutyámat sétáltattam, amikor láttam, hogy a bácsi kihajol az ablakon, lehet, hogy észrevett valamit a távolban. Ekkor elveszítette az egyensúlyát és kizuhant. Nagyon furcsa és szerencsétlen testhelyzetben landolt és nem közvetlen az ablak alá, hanem pont az aluljáró sarkán, a betonon ért földet szegény

– részletezte a szomszéd.

Ebből a házból zuhant ki az idős lakó Fotó: Markovics Gábor

Rezzenéstelen arccal hozták a két villanyszerelő megölésével vádolt É.Imrét március 13-án, szerdán, a tárgyalásra. Ahogyan azt a Bors elsőkent megírta, szerdán a bíróságon a begyűjtött bizonyítékokat vették sorra. Ezek egyike egy húsz centis csont, amiről kiderült: annak idején begyűjtötték, de nem vizsgálták meg. Éppen ezért a bíró elrendelte, hogy a következő, azaz a szerdai tárgyaláson egy szakértő is megjelenjen, aki szemrevételezéssel megállapítja, hogy állati vagy emberi maradványt találtak -e É. Imre horrortanyáján. Ahogyan az ismeretes, ez volt az a hely, ahová a két villanyszerelőt elcsalta a vállalkozó, először Orlik Vilmost, majd évekkel később Másik Zoltánt. Egyik férfi se került elő már soha többet a találkozó után. A csontról kiderült: nem emberi csont. Mindemellett azonban É. Imre tanyáján megtalálták annak a gázriasztó fegyvernek a tartozékait is, amelyet korábban egy alkalmazottja szolgáltatott be. Ez azért érdekes, mert É. Imre tagadta, hogy gázriasztó fegyvere lett volna.