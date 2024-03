Szívszorító hírt közöltek az orvosok a szülőkkel: ez volt az oka a kisfiú étvágytalanságának

Egy kisfiú édesanyjának megszakadt a szíve, amikor megtudta, hogy a gyerek étvágytalanságát egy végzetes állapot okozza.

Fotó: @Pexels

A 10 éves plymouthi Jensen Cater még mindig az életmentő veseátültetés várólistáján van, mióta kiderült, hogy súlyos beteg. A szüleivel és két testvérével élő fiatal már több mint egy éve vár a donorra. Az új vese nélkül számos megpróbáltatást él át nap mint nap, köztük azt, hogy korlátoznia kell az étel- és a vízfogyasztását.

Emellett rendszeresen vérvételre is szükség van, tavaly kétszer is hashártyagyulladást – a gyomor nyálkahártyájának fertőzését – diagnosztizálták nála, ráadásul hallókészüléket kell viselnie, mert hiányzik egy idege.

Jensen nagyon erős kisgyerek, pedig nehéz dolgokkal kell megküzdenie. Ő már hozzászokott ehhez, és mi, a szülők, és a testvérei is támogatják

- mondta a fiú anyukája, Danielle.

"Jensennek mindig is kevés energiája volt, és nagyon korlátozott volt az étvágya. 2022 januárjában végstádiumú veseelégtelenséget diagnosztizáltak nála. Később BOR-szindrómát diagnosztizáltak nála, valószínűleg ez okozta a veseelégtelenséget. Nehéz ennyit várni a transzplantációra... Jensennek néha egy teljes napra van szüksége, hogy újra legyen energiája bármire. Korlátozott az olyan dolgokban, mint a sportolás. A transzplantáció nemcsak Jensen, hanem mindannyiunk számára is óriási változást hozhat. Jensen számára ez azt jelentené, hogy többet tudna megtenni azokból a dolgokból, amelyeket jelenleg nem tud, például elmenni egy barátja születésnapi bulijára, vagy a barátoknál vagy a rokonoknál aludni. Ez azt is jelentené, hogy nem kellene folyamatosan az órát figyelnünk, hogy visszaérjünk minden nap Jensen dialízisére. Elmehetnénk nyaralni, és nem kellene vinnünk az összes felszerelését. A transzplantáció szabadságot jelentene neki és nekünk is" - sorolta az anyuka a Mirrornak, bízva abban, hogy hamarosan a fiú kap egy új vesét.