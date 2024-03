Őrültnek bélyegzik meg: szellembe szerelmes a fiatal lány, nem hajlandó szakítani

Nagyon sok olyan ember van, akiknél a szerelem a síron túl is él. Milyen gyakran látunk olyat, hogy a nagymama férje, akivel együtt élt 50 évig, meghal, a nagymama pedig minden egyes nap kimegy a temetőbe hozzá, mert másképpen nem bírja elviselni a hiányát. Ilyen esetekben a szerelmet még a halál sem választja el, és titkon minden ember abban reménykedik, hogy egyszer ő is megtalálja azt az illetőt, akit ennyire tud majd szeretni az idők végezetéig. Most azonban különös történet rendítette meg a világot, amelynek keretei között a szerelem azután alakult ki, hogy az egyik fél már hosszú idő óta a sírban feküdt.

A hölgy szerelme már hosszú ideje a sírban fekszik

Rebekah Carmicheal egy nagyon különös történettel rukkolt elő. A fiatal hölgy hivatásának tekinti, hogy tartja a kapcsolatot a túlvilággal, és nagyon sokat beszélget szellemekkel, démonokkal, különféle entitásokkal. Imádja a munkáját, mert izgalmas számára, ugyanakkor nagyon sok érdekes személlyel ismerkedhet meg így. Nemrég azonban rájött arra, hogy az egyik szellem iránt többet érzet, mint barátságot.

Szerelme egy 300 évvel ezelőtt élt katona, aki a függetlenségi háborúban harcolt. A Rebekah állítása szerint a férfi szelleme egy nap hazáig követte, majd beszélgetni kezdtek, megismerték egymást, és többet éreztek a barátságnál. Egy idő után megunták, hogy úgy tegyenek, mintha nem lennének szerelmesék, és elhatározták, hogy felvállalják kapcsolatukat.

Egy szellemmel azonban értelemszerűen a szerelmet nem lehet megélni fizikailag, noha erre is szüksége van az embernek. Ekkor jött a képbe egy új szerelem. A hölgy randizni kezdett valakivel, hamarosan pedig be is avatta abba, hogy a szellemmel is jár. A harmadik felet azonban ez csöppet sem zavarta: most nagyon jó barátságban vannak ők is. Együtt élnek hármasban, rendszeresen járnak közösen programokra, és nagyon jól érzik magukat - írja a Mirror.