Nyomozók jelentek meg az óbudai önkormányzatnál

A Magyar Hírlap beszámolója szerint szerda délután nyolc civil ruhás nyomozó jelent meg a Kiss László DK-s polgármester által irányított III. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalánál. A portás vonakodott beengedni a hivatlan látogatókat, amely után előkerültek az igazolványok. Ekkor a portás értesítette a jegyzőt, aki a hatóság embereit felkísérte a jegyzői irodába.

Az információk szerint az ügy összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel, amelyben többek közt Szabó Tímea párbeszédes politikus és országgyűlési képviselő kampányáról is beszélnek a közvélemény által Anonymous-videóként megismert hanganyagokban, amelyet akkor részletesen ismertetett a média.

A rejtélyes álarcos alak videójában Óbuda kapcsán P. Gábor és F. László beszélgetései hallhatók visszaosztott és külföldről érkező pénzekről, amelyek a kampányt is érintették. P. Gábor 2020-ig a XIX. kerületi Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Gajda Péter kispesti szocialista polgármester jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként dolgozott. P. Gábor Karácsony Gergely kampányában is közreműködött, Óbudán pedig az önkormányzati lap irányítását is rábízta Kiss László DK-s polgármester.

P. Gábort személyes szálak kötötték F. László ügyvédhez és D. Róberthez, akik RF Production Hungary Kft. névvel a 2019-es önkormányzati választások után alapítottak céget reklámügynöki tevékenységre, majd a társaság számos megrendelést kapott a Kiss László DK-s polgármester vezette III. kerületi önkormányzattól.

Korrupciós bűncselekmények miatt négy embert őrizetbe vett szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Sajtóinformációk szerint a DK-s vezetésű óbudai önkormányzatnál házkutatást is tartottak. Az ügy szálai a fővárosi baloldal egyik fontos háttéremberéhez, P. Gáborhoz vezethetnek - írta a Magyar Nemzet.

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt a mai napon, több helyszínen eljárási cselekményeket foganatosított és négy személy őrizetét rendelte el – írta szerda esti közleményében a főügyészség.

Hozzátették: a gyanú szerint egy férfi a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, illetve eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött a Budapest Főváros III. Kerület – Óbuda-Békásmegyer- Önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított társa által kijelölt két gazdasági társasággal.

A gyanúsítottak a fiktív szerződések ellenértékeként beérkezett pénzösszegeket készpénzben felvették, és korrupciós célokra fordították. A bűncselekmények elkövetéséhez használt cég megszűnt, a gyanúsított a cég könyvelési iratainak őrzéséről a törvényi követelmények ellenére nem gondoskodott. A nyomozó ügyészség a négy személlyel korrupciós és gazdasági bűncselekmények gyanúját közölte – írta közleményében a főügyészség.

A Magyar Hírlap számolt be arról szerda délután, hogy civil ruhás nyomozók lepték el az ellenzéki vezetésű III. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának óbudai épületét. A lap szerint a nyomozók kiérkezése összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel.

Emlékezetes: a KNYF egy III. kerületi kenőpénzes korrupciós botrány, valamint Karácsony Gergely 2021-es előválasztási kampánya miatt is folytat egy egyesített nyomozást.

Mindkét ügy a szocialisták egyik fővárosi háttéremberéhez, P. Gábor nevéhez kötődik. P. 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál, ám szerepe jóval túlmutatott ezen.

P. lényegében az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott, ám nevét főként akkor ismerhette meg a szélesebb közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken Lackner Csaba volt szocialista önkormányzati képviselő részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről.

Lackner többek között arról beszélt, hogy 2016-tól közeli munkakapcsolatba került és együtt „dolgozgatott” Gajda Péter „végrehajtójával”. P. Gábor befolyását jól mutatja, hogy a hangfelvételeken úgy említették, mint aki bármit el tud intézni az önkormányzatnál.

Az országgyűlési választások előtt a médiában Anonymousként elhíresült férfi a közzétett videóiban több korrupciógyanús üggyel is összefüggésbe hozta P. Gábort: a maszkos alak egy rejtett kamerával készített felvételt mutatott be, amelyen P. és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint – feltételezhetően – kenőpénzzel számolt el. A felvételeken jól látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Egy másik videóban közölt hangfelvételen P. Gábor és egy, a nyilvánosság számára ismeretlen személy a pestszentlőrinci ingatlanfejlesztések megcsapolásáról beszélgetett.

A felvétel szerint P. Gábor, Szaniszló Sándor DK-s polgármester, a helyi alpolgármester, valamint a kerületi vagyonkezelő vezetője számára egy negyvenhat és egy nyolcvanhat lakásos ingatlanból „osztottak vissza” nyolc lakást. Szaniszló szerint ugyanakkor az elhangzott súlyos állítások közül egyik sem igaz.

Anonymous később olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt igazolhatják, hogy P. Gábor tevékenyen részt vett Karácsony Gergely előválasztási kampányának szervezésében.

Például egy 2021. augusztus 26-i e-mail szerint P. a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. P. azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, amely jelenleg nem jogi személy. A megrendelő, vagyis a Párbeszéd Magyarországért egyik társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester volt abban az időben. A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea volt, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vett részt az országgyűlési választásokon.

A végfelhasználóként említett 99 Mozgalom azt követően bontott zászlót és szervezte a főpolgármester kampányát, hogy kiderült, Karácsony Gergely lesz az MSZP, a PM és az LMP közös miniszterelnök-jelöltje az előválasztáson.

Az üzlet végül meg is valósult, hiszen Anonymous az erről szóló számlát is mellékelte.