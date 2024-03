Ilyen videót még nem láttál: így hajt haza a székely Tesla négy láda Csíki Sörrel!

Átlépte az ötmilliót a megtekintések száma azon a TikTok-videón, ahol egy igen szürreális látvány tárul a nézők elé. Valahol Romániában, Erdélyben rögzíthették a képsorokat - valószínűleg a videó készítője is alig akart hinni a szemének.

A jelenet a következő: egy férfi - kissé fáradt (bódult?) állapotban üldögél (bólogat) egy lovaskocsi bakján, hátul a kocsin pedig nem kevesebb, mint négy láda Csíki Sört visz. Amin azonban megakadt a szemfüles nézők szeme, az az, hogy emberünk egyáltalán nincs magánál, vélhetően bóbiskol. De itt még nincs vége! Amint közelebb ért a furcsa fogathoz a videó készítője, az is kiderült: a kocsit húzó ló nem csak, hogy a hajtó nélkül is kiválóan érti a dolgát (kb. önvezető), de egy furcsa hátasa is akadt, méghozzá egy tündéri fekete-fehér bundás kutya személyében. Íme a megmosolyogtató videó:

A különleges felvétel a TikTok népét is megihlette, csak úgy záporoznak a kommentek alatta, mutatunk néhányat:

"Nagyapámnak volt egy lova, ami mindig magától megállt a kocsmánál" - írja egyikük, arra utalva, hogy a videón látható ló is magától közlekedik, mivel gazdája éppen az igazak álmát alussza. "Úgy szintén, és probléma akkor volt, mikor a nagymamám is mellette volt" - csatlakozott hozzá egy másik lelkes kommentelő.

"Székely Tesla. Önvezető!" - állapította meg egyikük nemes egyszerűséggel, de más erre is rákontrázott: "Hát ez hatalmas! A kutya a navi úgy sejtem, a paci meg az új székely Tesla."

De akadt itt még pár elmés gondolat:

"Gondolom, a ló már megjárta ezt az utat oda-vissza jó párszor!"

"Ez elmehetne simán egy best of Csíki Sör reklámnak is!"

"A kutyával a hátán haláli, mi lenne az emberrel, ha ezek a csodás lények nem vigyáznának rá?"

"Mondd el, hogy székely vagy, anélkül, hogy mondanál valamit."

"Ilyen munkát keresek én is, ahol lehet közben aludni és a szabadban vagyok."