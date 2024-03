A nyárias meleggel fejfájást és ingerlékenységet hoz a húsvét

Nagyszombaton szerencsére még nem kell fronthatással számolnunk – így az ezzel járó kellemetlenségekkel sem. Az egész hétvégére és a húsvéthétfőre várható napsütés pedig segíthet feltölteni a téli hónapokban kimerült D-vitamin raktárainkat, érdemes ezért tenni egy rövid sétát is a szabadban. Annál is inkább, mert igazi kirándulóidő várható az ünnepi hosszú hétvégén, csapadék nélkül. A szombat késő esti óráktól viszont már számolniuk kell az arra érzékenyeknek az egyre jobban erősödő melegfronti hatással.

A húsvét hétvégi felmelegedést kísérő melegfronti hatás miatt az arra érzékenyek erős fejfáját, ingerültséget tapasztalhatnak Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A légkörben zajló erőteljes melegedés miatt a melegfrontérzékenyek tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot. Emellett ingerlékennyé válhatnak és csökkenhet a teljesítőképességük is, mindemellett pedig ne feledjük, hogy az óraátállítás is megterhelheti szervezetünket! Ez az időjárási helyzet, vagyis a csütörtök esti és pénteki hidegfrontot szombat este felváltó melegfront és annak hatásai különösen az idősek és krónikus betegek számára lesz megterhelő. A kopásos ízületi bántalmakkal élők panaszai felerősödhetnek. A hirtelen és nagy mértékű hőmérséklet-változás miatt nagy a megfázás veszélye, továbbá a kórokozók is rendkívül könnyen, illetve gyorsan terjednek ilyenkor.

Egyre magasabb az UV-sugárzás is, így az érzékenyebb bőrűeknek már vasárnaptól érdemes lehet naptejet használni a legmelegebb órákban. Az allergiások tünetei is erősödhetnek, miután a nyír pollenkoncentrációja országosan magas értéken áll, több helyen pedig a nagyon magas szintet is elérheti.

Húsvétvasárnap a fátyolfelhők és a sivatagi por többnyire erősen szűrik majd a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a szél, a csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Húsvéthétfőn változóan felhős idő várható, majd a nap második felében egy hidegfront vastagabb felhőzete érkezik nyugatról, amely kelet felé halad majd.