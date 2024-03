Emeletnyi magas autótörő szörnyek érkeztek Budapestre

A Hot Wheelseket a legtöbb gyerek csak tenyérnyi méretű kisautókként ismeri, hiszen a Mattel ezekből a játékokból a kezdetek, azaz 1968 óta több mint 9 milliárd darabot készített, és ma is 25 másodpercenként gurul le egy-egy ilyen kisautó a gyártósorokról. Sőt, másodpercenként 16 Hot Wheels járgányt adnak el a világon, aminek köszönhetően ez a márka a legkelendőbb játékautó.

Fotó: Wolf Géza

A kínálat és a gyűjtők köre is folyamatosan bővül. Évente 130 új dizájnnal ellátott Hot Wheels kerül a boltok a polcaira, ami azt is jelenti, hogy ezeknek az autóknak jelenleg már 25 ezer különböző változata létezik. A legnagyobb Hot Wheels-kollekció értéke, ami az amerikai Bruce Pascal birtokában van, meghaladja az 1 millió dollárt. A valaha eladott legdrágább ilyen kisautó pedig 72 ezer dollárért kelt el.

Most viszont Budapestre érkeztek a Monster Trucks modellek eredetijei, a gigantikus méretű, brutális külsejű, nagykerekű gépszörnyek roncsautókat fognak ripityára zúzni az MVM Dome-ban rendezett látványprodukció keretében. A szombat-vasárnapi műsorokon fellép a vadonatúj 5-Alarm tűzoltó is, és a fénypartival kísért show meglepetése lesz egy tűzokádó sárkány. Az előadások előtt bő 2 órával megnyitják a sok izgalmat tartogató Crash Zone-t, ahol nemcsak a gépszörnyeket nézhetők meg testközelből, de autogramot is lehet kérni a pilótáiktól.