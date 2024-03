"Az a baj, hogy bárkiben megbízik" – kétségbeesve keresi élettársát Jenő, Piroska néni az I. kerületből tűnt el

Napok óta elkeseredetten keresi az élettársa a pszichiátriai betegségben szenvedő Piroskát. Piroska és Jenő szívességi lakáshasználóként laknak egy ismerősüknél a budapesti Ostrom utcában, cserében pedig segítenek a magatehetetlen tulajdonos ellátásában. A férfi úgy véli, könnyen lehet, hogy kedvese ebbe a munkába fáradt bele.

Piroskát a rendőrök is keresik Fotó: Pexels

Nemrég megkért, hogy költözzünk albérletbe, mire azt mondtam, hogy rendben, de csak április végén. Addigra sikerül megfelelő összeget félretennem. Úgy tűnt, hogy ezt megértette

– mondta a Borsnak Jenő, és hozzátette: a héten vinné Piroskát pszichiáterhez, hogy módosítsák a gyógyszeradagját.

– Rendesen szedi a pirulákat, nem is volt probléma. Igazság szerint már máskor is előfordult, hogy elment itthonról, de eddig mindig előkerült. Most hiába néztem át a társasház pincéjét, hiába gyalogoltam végig a Nagykörúton, és a Boráros téri aluljárót is feleslegesen pásztáztam át, a párom nyomára sem sikerült rábukkannom – magyarázta a férfi.

Piroska március 18-án minden előjel nélkül elment itthonról. Ez nagyon rosszul esik. Abban biztos vagyok, hogy nem lett öngyilkos, de attól még érhette más baj. A probléma, hogy nagyon könnyen barátkozik. Bárkiben megbízik, akár egy gyilkosban is.

Fogalmam nincs, hol kóborolhat – fakadt ki Jenő, akinek komoly tervei vannak a jövőre nézve.

– Már egy kis üzlethelyiséget is kinéztünk, ahol egy olasz tésztabárt működtethetnénk. Persze nem én főznék, nekem a lakásfelújítás a profilom. A kifőzde csupán a mellékjövedelmet biztosítja majd, hogy nekünk mindenünk meglegyen – árulta el az aggódó élettárs, aki mindenkit arra kér, aki esetleg Piroskát felismeri az utcán, bírja rá, hogy menjen haza, vagy értesítse a rendőrséget. Az asszony fotóját ITT lehet megtekinteni.