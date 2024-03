"A feleségem azt követeli, hagyjam ki édesanyám temetését, hogy az ő családjával menjünk el vacsorázni"

Egy gyászoló férfi elmesélte, mennyire szélsőséges reakciót adott a felesége, amikor elmondta neki, hogy a saját anyja temetésére akar elmenni. A 35 éves férfi édesanyja váratlanul hunyt el, és igen szoros kapcsolatban álltak egymással. A férfi úgy jellemezte az édesanyját, mint a "kősziklája, akire mindig támaszkodhatott, a bizalmasa, a legjobb barátja". Bevallotta, anyja elvesztése teljesen összetörte.

A felesége reakciója azonban teljesen lesokkolta. "A feleségem azonnal ragaszkodott hozzá, hogy hagyjam ki a temetést, és vegyek részt helyette a nagy családi vacsorán.” Az érvelése a következő volt: „Azt mondta, hogy a családja mindig is mellettem volt, és kulcsfontosságú, hogy támogatásunkat fejezzük ki azzal, hogy részt veszünk az eseményen.”

A felesége és a sógornője "anya pici fiának" nevezte, amiért el akar menni a temetésre. "Olyan dolgokat mondanak, hogy itt lenne az ideje, hogy felnőjek és őket helyezzem az első helyre".

A férfi a Redditen elmesélte, hogy azért is fáj mindez neki, mert az édesanyja mindig is szerette a feleségét. "A saját lányának tekintette, még a végrendeletébe is belefoglalta."

A Reddit közönsége teljesen kiakadt a nő miatt. "Majdnem ezer mérföldet utaztam, hogy eljussak az anyósom temetésére" - írta az egyik hozzászóló. "A feleségednek támogatnia kellene és mindent eldobni, hogy gyászolja az édesanyádat" - folytatta egy másik.

"A feleséged azt mondja, el kell mennetek a vacsorára, mert mindig támogattak téged. De akkor most miért nem támogatnak? Ha a feleséged nem áll melletted és azt akarja, hogy ne menj el a saját anyád temetésére, akkor talán el kellene gondolkodnod a váláson".