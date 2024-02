Megnyalta a kiskutyája a bácsit, nem küzdenek tovább az életéért az orvosok

Amikor gyerekek voltunk, a szüleink alaposan megtanították, hogy soha ne engedjük meg, hogy egy kutya megnyalja az arcunkat. A modern időkben azonban a kutya olyan szervesen tartozik az ember életéhez, olyannyira családtagként tekint rájuk mindenki, hogy fel sem merül, hogy tiltakozni kell a kutyapuszi ellen. Sajnos azonban ez egy 71 éves bácsinak majdnem az életébe került.

Chihuahua nyalta meg a bácsit

A 71 éves férfi a Kanári-szigeteken él feleségével és közös kiskutyájukkal egy chihuahuával. A roppant nagy népszerűségnek örvendő ebet kifejezetten benti tartásra javasolják, ugyanakkor természetesen rendszeresen kell sétáltatni. A bácsi egy napon szokatlan tüneteteket tapasztalt: két napon át sárgás váladékot köhögött, ezen kívül pedig hasmenés, hidegrázás és gyengeség gyötörte napokig. Azt is tudni lehet, hogy a bácsi korábban dohányzott, emellett magas vérnyomással és kettes típusú cukorbetegséggel küzdött.

A kórházi vizsgálatok során kiderült, hogy erős váladék rakódott le a tüdejében, emellett tüdőgyulladása is van. Nagyon súlyos állapotba került a férfi, az orvosoknak pedig harcolniuk kellett az életéért. Csakhamar kiderült, hogy a bácsinak szepszise (vérmérgezése van), az ezt okozó kórokozót pedig pasteurella multocidaként azonosították, amelyek akkor juthatnak be az ember szervezetébe, ha egy kutya vagy macska megharapja, megkarmolja. A bácsi azonban váltig állította, hogy kiskutyája nem harapta őt meg, csupán nyalogatta, így úgy tűnik, a nyál által került be a véráramlatba a betegség.

Szerencsére az orvosok még idejében elkapták a betegséget, és azonnali kezelésben részesítették. Ennek köszönhetően már nem harcolnak az életéért, mert javulni kezdett állapota, hamarosan pedig a kórházat is elhagyhatta - írja a The Sun.