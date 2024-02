Top 5: Elmosta a víz a nyertes lottószelvényt

Az egész ország lottólázban égett egész héten, ami nem is csoda, hiszen minden idők legnagyobb lottónyereménye, egészen pontosan 6,4 milliárd forint volt a tét – amit végül szombaton el is vitt valaki. Szinte mindenhol a lottó az aktuális beszédtéma: így van ez az egyik híres Facebook-csoportban is, az Asszonysutyorgóban. Az elképesztő lottó-sztorikat ide kattintva olvashatod el.

Érdemes vigyázni a szelvényre! Fotó: GaudiLab (illusztráció)

Elmérgesedett a gyerekelhelyezés kérdése, vita vitát követett, majd az anya úgy döntött, a gyerek senkié sem lesz: több késszúrással végzett a kisfiúval. A gyermek vérben ázó holttestét lefotózta, majd a képet több szerettének és ismerősének is elküldte az alábbi kísérőszöveggel: "Most már egyikünké sem lesz." A nő ezután sem fejezte be ámokfutását: a kis Alex testét egy áruház pénztári futószalagjára helyezte Perugiától nem messze, egy kis faluban, Po' Bandinóban. Az esetről rendszeresen számoltunk be. A héten arról írtunk: hamarosan jogerős ítélet születhet.

Katalin kegyetlen módon végzett kisfiával Fotó: Saját

Fantasztikus égi jelenségnek lehettek szemtanúi azok, akik február 22-én hajnalban még napkelte előtt keltek, esetleg szándékosan az eget kémlelték. A hajnali égbolton egy fantasztikus fényességű pontot lehetett látni, melynek oka a Mars és a Vénusz együttállása volt.

Rejtélyes jelenség volt látható az égen Fotó: Pexels.hu

Galamb Alexnél, az ország kedvenc roma pékjénél éppen felújítási munkálatok zajlanak, a munkások pedig Alexék garázsban tárolták a szerszámaikat. Sajnos egyik reggel azzal kellett szembesülniük, hogy az építmény oldalát felfeszítették, és elvitték a 400 ezer forint értékű munkaeszközöket.

Kirabolták az ország kedvenc roma pékét Fotó: Markovics Gábor

Életéért küzd az a háromgyermekes családanya, akit február 21-én a munkahelyén behúzott egy gépszalag. A bajt az okozhatta, hogy Brigittának egy gép körül kellett felsepernie, amikor a masina éppen be volt kapcsolva. A rendőrség az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésért indított eljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.