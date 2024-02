Több száz iskola csatlakozott a Magyar Parasport Napjához

Sportolók, sportvezetők és kormánytisztviselők kíséretében mutatták be az idei év Magyar Sport Napjának programjait, illetve a Hajrá, Magyarok című parasport kiadványt, amely a hazai parasport történetét, támogatási rendszerét és a parasport jövőjét mutatja be, eddig sosem látott formában - számolt be a részletekről a Ripost.

Stílusosan egy felújított és teljes egészében akadálymentesített sportlétesítményben, a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportcsarnokában mutatták be február 15-én a Magyar Parasport Napjának idei újdonságait, illetve a Hajrá, Magyarok című egyedülálló parasport kiadványt. Az eseményen jelen volt Dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnöke, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, illetve Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetség elnöke, valamint Gergely István olimpiai bajnok vízilabdázó, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke.

A parasport jelentőségét, társadalmi szerepét hangsúlyozta Nyitrai Zsolt és Deutsch Tamás Fotó: Máté Krisztián

Dr. Schmidt Ádám elmondta: azért is a Honvédot választották az esemény helyszínéül, hiszen ebben a sportegyesületben régóta komoly szerep jut a parasportolóknak is, és tavaly a legsikeresebb hazai sportklub volt. Az államtitkár leszögezte: a Magyar Sport Napja kiemelt figyelmet érdemel.

Kívánom, hogy minél többen ismerjék fel ennek a jelentőségét és csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Schmidt Ádám hangsúlyozta, hogy az államtitkárság ebben az évben először 20 millió forinttal támogatja a rendezvényt és kitért arra is, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is minden támogatást biztosítanak a paralimpiai felkészüléshez, végül tudatta, hogy akárcsak a párizsi olimpián érmet szerző ép sportolók, a paralimpikonok jutalma is tíz százalékkal növekszik.

Konkoly Zsófia paralimpiai bajnok és Gergely István korábbi olimpiai bajnok, a BHSE elnöke Fotó: Máté Krisztián

Gergely István, mint házigazda, megtiszteltetésnek nevezte, hogy az általa vezetett egyesület otthona lehet egy ilyen sajtóeseménynek és kitért arra, hogy a Honvédnál azonnal azonosulni tudtak a Magyar Parasport Nap szellemiségével és egyesületük célja, hogy minél több sportolni vágyó embernek, a hobbitól az élsportig, kaput nyissanak, legyen az ép vagy parasport:

A kapunk bárki számára nyitva áll

Nyitrai Zsolt egy parasportolónak mutatja a kiadványt. Fotó: Máté Krisztián

Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élőkre, így a parasportra is, ami 2010 előtt nem jellemezte az államot, miközben ez egy létfontosságú terület a társadalom szempontjából

- hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, aki arról is szólt, hogy a kormány támogatásával készült el a Hajrá, Magyarok! című kiadvány, ami a Magyar Parasport Napján, február 22-én válik majd elérhetővé a Nemzeti Sport mellékleteként. A kiadvány a hazai parasport történetét, céljait mutatja be és angol nyelven is elérhető lesz.

Mind a parasportolók, mind a fogyatékkal élők számíthatnak Magyarország Kormányának támogatására

- nyomatékosította a miniszterelnök főtanácsadója.

A Nemzeti Sport február 22-i mellékleteként lesz elérhető a Hajrá, Magyarok! című parasport kiadvány Fotó: Máté Krisztián

Deutsch Tamás két szempontból is sporttörténelmi napnak nevezte február 22-t, hiszen nem csak a Magyar Parasport Napja ez, hanem ezen a napon született meg hazánk első téli olimpiai aranyérme. Ezek után a FODISZ elnöke tudatta, hogy a kiemelt sportegyesületek többségében, legyenek azok budapestiek vagy vidékiek, fogyatékkal élők is sportolnak és ezt a számot tovább akarják növelni.

A parasakkot is kipróbálhatták az esemény résztvevői. Fotó: Máté Krisztián

A Magyar Parasport Napja valójában a szellemi és lelki akadálymentesítésről szól

- fogalmazott Szabó László, aki arról beszélt, hogy óriási lökést adott a sportegyesületek bevonása a Magyar Parasport Napjának és azt is elmondta, hogy jelenleg 339 a regisztrált résztvevő intézmények száma, köztük két külhoni általános iskola, de a rajtig ez a szám még nőhet, azaz minden eddiginél nagyon jelentőségű és volumenű lesz az esemény.

Szekeres Pál paralimpiai bajnok a maga példáján keresztül világította meg: ő sokáig semmit sem tudott a parasportolókról, a parasportról és az ép sportolók világától egy teljesen különböző miliőnek gondolta, ezért is nagyon fontosnak tartja az olyan kezdeményezéseket, mint a Magyar Parasport Napja, illetve ezért is hálás, hogy megkapja a megfelelő támogatást ez a szektor az államtól, ami nem mindig volt így.

Dr. Schmidt Ádám, Nyitrai Zsolt és Deutsch Tamás is kipróbálta a kerekesszékes kosárlabdát Fotó: Máté Krisztián

Konkoly Zsófia elárulta: már nagyon izgatott és várja az olimpiát, Rasovszky Kristóf pedig videóüzenetben tudatta, hogy mennyire fontosnak tartja a Magyar Parasport Napját és megtisztelő számára, hogy az esemény nagykövete lehet a paralimpiai bajnok úszónővel együtt.

Az eseményen számos parasportot ki lehetett próbálni, ezt többek között Deutsch Tamás és Nyitrai Zsolt is örömmel megtette.