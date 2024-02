Sztárhorgászok és óriás akvárium is várja a pecásokat a 30. FeHoVán

Csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart a Kárpát-medence vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek legnagyobb találkozója, a 30. alkalommal megrendezett fegyver, horgász, vadász nemzetközi kiállítás, a FeHoVa, melynek ismételten a budapesti Hungexpo ad otthont.

Jankovich Krisztián lesz az egyik sztárelőadó a FeHoVán Fotó: Gigor Csaba

A FeHoVa, amely immár az egyetlen horgász tematikájú kiállítás a szezon előtt, ismét külön pavilont biztosít a növekvő számú résztvevőknek. A G pavilonban kiállítók idén is elhozzák a legújabb eszközeiket és fejlesztéseiket. A színpadon, az akváriumnál és a pergető medencénél horgászbemutatók, workshopok és beszélgetések várják a látogatókat. Olyan népszerű pecásokkal találkozhatnak az érdeklődők, mint a feeder és nagy pontyos horgász, Jankovich Krisztián vagy a ragadozóhal-specialista, Lukácsi Béla. De lesz etetőhajó-bemutató is, valamint a legújabb halradarokról és csalikról is tartanak előadást.

Nagyon népszerű az óriás akvárium Fotó: Gigor Csaba

A kiállítás egyik legnépszerűbb elemét, a 22 ezer literes óriás akváriumot ezúttal is felállították a FeHoVán, így bárki megcsodálhatja a magyarországi vizek élővilágát. A horgászok idén is megvásárolhatják horgászjegyüket a kiállítás idején a MOHOSZ standján, ahol letehetik a horgászvizsgát is. A horgászszövetség most is várja a legkisebbeket a MOHOSZ Horgász Suliban.

Színes programok várják a vadászokat is

A FeHoVa, ahogy a nevében is van, nemcsak a horgászoknak, hanem a vadászoknak is szól. A kiállítók között, a magyarok mellett számos európai ország képviselteti magát, köztük Ausztria, Belgium, Csehország, Horvátország, Románia és Szlovákia, de olyan távoli országokból is érkeznek a FeHoVára, mint Mauritius, Madagaszkár, Szenegál vagy Dél-Afrika.

A vadászpuskákat is megcsodálhatják a résztvevők Fotó: Bors

Nagy az érdeklődés a vadásztrófeák iránt. A hagyományos Nadler-kiállításra ezúttal a 2021–2023-as vadászidények legjobb magyar nagyvadtrófeáiból összeállított válogatást hozzák el a szervezők, de az idei kínálat része lesz egy dioráma négy földrész legszebb trófeáiból. A Vadászszínpadon rendezik a többi között a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) trófeabírálati bemutatóját, a Vadászkürtös Fesztivált, a X. Ifjúsági Vadászkürtös Szóló Versenyt, valamint a XII. FeHoVa Kupa Nemzetközi Szarvasbőgő Bajnokságot.

Vadászkürt-fesztivál is lesz a FeHoVán Fotó: Bors

Féláron utazhatunk

Megéri vonattal utazni a FeHoVára, ugyanis a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 50 százalékos kedvezményt biztosít a teljes árú menetjegyek vásárlása esetén azoknak, akik rendelkeznek belépővel a kiállításra.

Így veheti igénybe a kedvezményt

* Vásárolja meg a félárú jegyet Budapestre

* Kérje a jegyet Budapest- Keleti, Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya- Kispest, Kőbánya-felső vagy

Kelenföld állomásra,

* Pecsételtesse le a jegyet a kiállításon, a MÁV standon, így a visszaútra már nem is kell jegyet váltania.