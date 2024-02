Szörnyű tragédia, legalább hárman meghaltak a népszerű üdülőhelyen

🔴L’impresa esecutrice dell’appalto per la costruzione dell’#Esselunga a #Firenze, dove sono morti 3 operai per il crollo di un solaio, è in affari con la stessa Esselunga e ha fatto donazioni sia a Fratelli d’Italia che a Giovanni Toti👉 https://t.co/0b3sMxONLZ



di @fede_marconi pic.twitter.com/KfAl01b0lt