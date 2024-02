Szem nem marad szárazon: ez írta fiának a rákban elhunyt anya az utolsó levelében

Azért írom ezt a levelet, hogy egy napon megtaláld. Remélem tudod, és mindig is tudtad, hogy mennyire szeretlek. Neked van a legkedvesebb lelked azok közül, akiket ismertem életem során. Mindig is mellettem voltál, amikor szükségem volt rád. Te azzal a tudattal mondtál fel a munkahelyeden, hogy tudtad, hogy nem lesz így bevételed. Ezt pedig kizárólag azért tetted, hogy legyen valaki, aki elvisz engem a kezelésekre. Micsoda nagyszerű cselekedet ez, köszönöm neked. Remélem, és imádkozom is érte, hogy továbbra is közeli viszonyt ápolsz Kristie-vel, és Kyleval. A család a legfontosabb. Remélem, hogy megtaláltad álmaid asszonyát, és nagyon boldog vagy, és elégedett az életeddel, ugyanis nagyon megérdemled. Az egyik legkedvesebb emlékem örökre az marad, hogy együtt voltunk a Grounds for Sculptures-ben, emlékszel rá? Mindig is vigyázni fogok rád fentről. Mindig is csak attól féltem, hogy el kell hagynom téged, nem a haláltól. Te voltál a legjobb fiúgyermek, akit csak kívánhattam. Remélem még találkozunk, szeretlek örökké Anyu!