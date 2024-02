„Utálom. Ha csak az van, ki is fordulok a boltból” – zúgolódnak a magyar vásárlók

Magyarországon 2010-ben adták át az első önkiszolgáló pénztárakat, ami akkor hatalmas újításnak számított. Mára már az automatizált, gyors és egyszerű vásárlási mód az életünk része, ám nagy kérdés, mi a véleményük a szolgáltatásról a vásárlóknak. Bár a hagyományos és az önkiszolgáló kasszának is megvan a maga előnye és hátránya, a legtöbben mégis ragaszkodnak egyikhez vagy másikhoz.

Megoszlanak a vélemények az önkiszolgáló kasszák használatáról Fotó: Huszár Gábor/KISALFÖLD

Olvasóinkat a Facebookon kérdeztük meg: te szívesen fizetsz önkiszolgáló kasszánál? Persze özönlöttek a kérdésre adott válaszok.

Nem. Utálom. Ha csak az van, ki is fordulok a boltból

— írja le olvasónk a határozott véleményét, amihez rengetegen csatlakoznak. Vannak, általában az idősek, akik azért nem szeretik, mert nem értenek hozzá, ám a legtöbben csak kényelmi szempontok miatt döntenek a hagyományos pénztárak mellett.

Nem! Nem is tudok és nem is akarok kasszást játszani

— írja olvasónk, majd egy másik arról kommentel, hogy azért részesíti előnyben a hagyományos pénztárakat, mert fontos számára az emberi kapcsolat.

Azért szép számmal akadnak olyanok is, akik örömüket lelik az önkiszolgáló kasszában, sőt olyan is van, aki egyenesen játéknak fogja fel. Így érvelnek:

Szeretem, mert a saját tempómban tudok elpakolni. Ott mindig gyorsabban végzek. Általában ott nincs kígyózó sor előttem.

A vásárlók szeretik, hogy az önkiszolgáló kasszáknál nem kell sorban állni Fotó: Huszár Gábor/KISALFÖLD

Egy nyilvános Facebook-csoportban szintén létrehoztak egy szavazást, ahol a kommentek között egymást érték a pro és kontra érvek. Az egyik bejegyzés írója kifejezetten utálja az önkiszolgáló kasszákat, többek között az zavarja, hogy a pékárukat és a gyümölcsöket egyesével kell megkeresnie a rendszerben.

Elég könnyű valamit elhibázni, és akkor úgyis hívni kell az eladót

— zsörtölődik, majd azzal folytatja: az is kellemetlen, hogy a kapun csak a blokkal lehet kimenni, amit sok esetben nem olvas be a kapu.

Ha alkohol van a kosárban, akkor biztos hogy nem vagyok hajlandó várni az engedélyezésre!

— írja egy kommentelő, majd hasonló problémákat vetnek fel mások is: a leárazott vagy a kis súlyú termékekhez szintén eladót kell hívni. Persze itt is sokan vannak, akik kedvelik az önkiszolgáló kasszákat, sőt olyan is akad, aki azt írja: maga a megváltás, hogy ezt bevezették.

Autistaként hatalmas segítség, hogy akkor is tudok vásárolni, ha csak gyorsan, kommunikáció nélkül ki akarok jutni a boltból

— fogalmazta meg egy kommentelő.