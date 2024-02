Nagyot fog zuhanni a hőmérséklet, eddig tartott a kora tavaszias idő

Kedden felhőátvonulások várhatók, záporok főleg a Tisza széles sávjában, egy összeáramlás mentén fordulnak elő. Délutánig erős marad a szél. Reggel 3, délután 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Szerdán és csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. 9 és 14 fok közé erősödik a nappali felmelegedés, de a tartósabban rétegfelhős tájakon hűvösebb lesz.

Pénteken erősen felhős idő valószínű, elszórtan kisebb eső is előfordul. A délkeleti szél megélénkül. 11-12 fok várható délután - írja a Köpönyeg.

„Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek” – állította össze a figyelmeztetést dr. Pukoli Dániel.