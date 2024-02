Melyik lakáshitel éri meg legjobban? - Itt a válasz!

Nemrégiben még csak annak örülhettek a hitelből ingatlant vásárolni szándékozók, hogy 7%-ra csökkentek a lakáshitelek kamatai a 2023-ban jellemző 9-10%-ról. Most viszont már a 6 százalékot is sikerült áttörnie az egyik pénzintézet ajánlatának. Melyik lakáshitellel járhatunk most a legjobban? Most kiderül!

Melyek most a legolcsóbb lakáshitelek? Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Ez jelenleg a legjobb lehetőség a hitelpiacon

Aki jogosult rá, az valamelyik kamattámogatott, otthonteremtési kedvezmény (Babaváró, falusi CSOK, CSOK+) igénylésével járhat a legjobban. A Bankmonitor CSOK hitel kalkulátora alapján jelenleg a legkedvezőbb banki ajánlat a következő: ha egy házaspárnak például a CSOK Plusz igénylésekor már van egy gyermeke és további 1 gyermeket vállal a jövőben, 30 millió forint kedvezményes hitelt igényel, az a család az első 12 hónapban havi 75.000 forintos törlesztőre, a második évtől pedig 146.000 Ft/hó törlesztőre számíthat, a teljes visszafizetendő összeg pedig 44,8 millió Ft lesz.

Melyik a legolcsóbb piaci lakáshitel?

Azok számára, akik nem jogosultak (pl.második házasságban élők, élettársak) a jelenleg elérhető otthonteremtési támogatásokra és kedvezményes hitelkonstrukciókra, azoknak maradnak a piaci hiteltermékek. Ezek közül a Bankmonitor szerint az UniCredit ajánlata volt a legkedvezőbb január végén.

Ennyi most a kamata a legolcsóbb lakáshitelnek

Az UniCredit Bank lakáshiteleinek (30 millió Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő, nettó 500,000 Ft jövedelem) normál kamata 10 évig fix kamatperiódus esetén 6,95%, míg végig fix kamattal, 6-8 éves futamidőre 6,92%, 9-13 éves futamidőre 6,94%, 14 éves futamidőtől pedig 6,95%. Ezekből azonban még bizonyos kedvezményekkel sokat lehet faragni.

6% alatti kamattal is felvehető a legkedvezőbb lakáshitel

Az előbbi ajánlat önmagában még nem tűnhet túl vonzónak, mivel ennél hét bank is kedvezőbb kamatot ad jelenleg, de ha figyelembe vesszük a kedvezményeket, akkor már más a helyzet! Amennyiben például 15 millió forintnál nagyobb a hitelösszeg, a hitelt pedig közvetítő partneren keresztül igényli valaki, és vállalja, hogy a futamidő alatt havonta legalább 500.000 Ft jóváírás érkezik a számlájára, akkor máris 5,85%-os kamattal kaphat 10 éves kamatperiódusú és végig fix lakáshitelt. Ha pedig ezen felül hitelfedezeti biztosítást is köt valaki a lakáshitele mellé, akkor akár 5,65%-ra is lemehet a kamat. A feltételek teljesítésével elérhető 1,09-1,30 százalékpontos kamatkedvezmény azt jelenti, hogy jelenleg az UniCredit Banknál érhető el a legkedvezőbb feltételekkel lakáscélú jelzáloghitel Magyarországon.

Ez a három legalacsonyabb kamatozású lakáshitel (30 millió forint, 20 évre, 500.000 Ft nettő jövedelem mellett) 10 évig fix kamat Havi törlesztő Kamat Teljes visszafizetés UniCredit Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 210.727 Ft 5,65 % 52.259.002 Ft Magnet Stabil Tízes lakáshitel 221.689 Ft 6,30 % 53.585.062 Ft Erste piaci kamatozású lakáscélú hitel 226.151 Ft 6,64 % 54.347.988 Ft Végig fix kamattal Havi törlesztő Kamat Teljes visszafizetés UniCredit Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 210.727 Ft 5,65 % 52.259.002 Ft Erste piaci kamatozású lakáscélú hitel 227.218 Ft 6,70 % 54.604.026 Ft MBH Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 229.250 Ft 6,79 % 55.054.648 Ft Forrás: Bankmonitor, 2024. január

Elvégeztünk egy saját számítást is

Az imént is használt paramétereket megadva a Biztos Döntés hitelkalkulátorában a következő eredményt kaptuk: