KENYÉRLÁNGOS ÜNNEPI VÁLTOZATA

Ha jobban meggondoljuk, ez az elzászi lepény, ami nem más, mint a francia és a német nép örök barátságának egyik szép jelképe. Ott élesztő nélkül készül a tésztája, sőt kovász nélkül. Mi pedig ebben a receptben a mi kenyérlángosunkat gondoljuk tovább, emeljük egy kifinomultabb szintre, ami még az ünnepi asztalon sem mutat rosszul. Hát még egy pohár vörösbor mellé, egyenesen telitalálat! Az idén én laskagombát is teszek rá, mert a Magyarország Étele versenyen 2024-ben a laska gomba lesz az egyik fő téma. Kenyérlángos, laskagomba, sajt és körte! Kultúrák, országok, gasztronómiák találkozása. Izgalmas!

Ezeket a főételeket egy mesterszakács pap készített karácsonyra Fotó: Fanny magazin

Hozzávalók

• 0,5 csokor kakukkfű

• 120 gramm tejföl

• 260 gramm kenyér lángos tészta, pizza tészta

• 150 gramm királylaskagomba vagy barna csiperke

• 1 evőkanál olívaolaj

• Só, frissen őrölt bors

• 0,5 kg téli körte

• 70 gramm friss kecskesajt vagy Gorgonzola

• 1 újhagyma

A sütőt előmelegítjük 220 fokra, légkeveréses sütőt 200 fokra. Öblítsük le a kakukkfüvet, szárítsuk meg, tegyünk vissza 3-4 ágat. A maradék tépett kakukkfű leveleket és a tejfölt összekeverjük. A megélesztett tésztát kinyújtjuk, sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, és megkenjük a tejföllel. A gombát megtisztítjuk és szeletekre vágjuk. Egy tapadásmentes serpenyőben felforrósítjuk az olajat, megpirítjuk benne a gombát, sózzuk, borsozzuk. A körtét megmossuk, leszárítjuk, félbevágjuk és szeletekre vágjuk. A sajtot morzsoljuk össze és azt is szórjuk a körtére. Miután a hozzávalók rákerültek a tésztára megszórjuk durva borssal. A sütő alsó polcán 12-15 perc alatt aranybarnára sütjük. Az újhagymát megtisztítjuk, megmossuk, és finom karikákra vágjuk. Tálaláskor a tetejére szórjuk a kakukkfüvet szárával együtt.

KENYÉRLÁNGOS ÜNNEPI VÁLTOZATA Fotó: Fanny magazin

NARANCSOS HARCSA

Szeretem azt a receptet, egy teljesen új szintre emeli a halat. Ne csak sütve és halászlében fogyasszunk halat, hanem kísérletezzünk, keressünk új recepteket. Sűrűn elkészítem, és már előre tudom, hogy mindenki csak dicsérni fogja. Az első, szerb nyelvű szakácskönyvem címoldalára került ez az halkülönlegesség, és Szabadkán volt olyan vendéglő, ahol évekig az étlapon szerepelt, mint Paskó atya ajánlott halreceptje. Örömmel osztom meg most Önökkel is:

Hozzávalók:

• 80 dkg harcsafilé (friss hal)

• 2 ek olíva olaj

• 2 gerezd fokhagyma

• 1 csokor petrezselyem

• 2 db narancs kicsavart leve és héja

• ½ citrom kicsavart leve

• Só, bors, kukorica keményítő

Köretnek:

Burgonyapüré, vajjal, tejjel, szerecsendióval kevés szóval, klasszikus módon

Elkészítés:

A harcsákat, ami lehetőleg friss, filézett, vágjuk fel négy 20 dkg szeletre. Sózzuk, esetleg fehér borssal borsozzuk. Tegyük hűtőbe és legalább 2-3 órát hagyjuk állni.

Mielőtt tálalnánk, készítsük el frissen a burgonyapürét klasszikus módon, vajasan, szerecsendióval. Ha ez is megvan, jöhet a narancsos mártás! A hagymát vágjuk nagyon apróra, a narancs héját tisztítsuk meg a fehér belső rétegtől, mert keserű lesz és vágjuk julienne-re, majd olajon és egy kocka vajon dinszteljük a hagymát és a narancs héját üvegesre. A vége felé adjuk hozzá a fokhagymát és egy kevés só, víz hozzáadásával pároljuk puhára a hagymát a narancshéj csíkokkal, fokhagymával. Lassú tűzön, lefedve pároljuk egy 10 -15 percig. A narancs és citrom levét kevés kukorica keményítővel keverjük el még hidegen, majd adjuk hozzá a hagymához és forraljuk össze, míg egy folyékony, de sűrű mártást nem kapunk. Sózzuk, borsozzuk és kész!

A halfiléket forró olajon, vajon átsütjük, beleforgatjuk a narancsos mártásba és burgonyapürével kínáljuk!

HAMIS VADAS PULYKAMELL

Ez egy hétköznapi étel, de ünnepi fogásnak is tökéletes. Amikor elteltünk már az ünnepi sültektől, amikor már elegünk van a konyhai pepecselésből, vagy csak valami gyors főtt ételre vágyunk, ez egy ideális recept hozzá!

Hozzávalók:

• 80 dkg csíkokra vágott pulykamell

• 2 evőkanál cukor

• 5 dkg vaj

• 3 nagyobb sárgarépa

• 1-2 babérlevél

• 1 evőkanál jó fajta mustár

• 1 evőkanál kukorica keményítő, vagy liszt

• 2 dl tejföl

Elkészítés:

A cukrot a vajon világos barnára karamellizáljuk. A sárgarépát a nagylyukú reszelőn lereszeljük és hozzáadjuk, rádobjuk a babérlevelet és átforgatjuk a karamellizált vajas cukron. A csíkokra vágott pulykát is utána dobjuk, sózzuk és addig pároljuk, míg a hús kifehéredik. Ekkor adjuk hozzá a mustárt és egy kevés száraz fehér borral, vízzel öntsük fel. A tejfölbe elkeverjük a kukorica keményítőt, vagy liszetet és amikor megpuhult a hús keverjük az ételünkhöz! Ha elpárolgott a leve, adjunk hozzá vizet. Házi gyúrt metélttel a legfinomabb, de rizskörettel, vagy gnocchival kínáljuk.

HAMIS VADAS PULYKAMELL Fotó: Fanny magazin

MUSTÁROS ZÖLDSÉGES MARHATEKERCS



• 6 szelet marha rolád (1 előre felvágott rolád kb. 160-200g)

• 6 szelet bacon (csíkos)

• 6 uborka (vastag, hosszában elosztva)

• 6 sárgarépa négybe vágva

• 2 teáskanál dijoni mustár (roládonként)

• 1 evőkanál tiszta vaj a sütéshez

• Só

• Konyhai zsineg, vagy hústű

A SZÓSZHOZ

• 1 csokor leveszöld (1-1 póréhagyma, sárgarépa és zeller apróra vágva)

• 2 nagy mogyoróhagyma (durvára vágva)

• 2 tk paradicsompüré

• 1 evőkanál cukor

• 400 ml vörösbor (száraz), amit ivásra is tálalnál vagy vörös szőlőlé (kérjük, csak 100%-os direkt levet használj)

• 400 ml marhahúsleves vagy alaplé

• 60 g vaj (jéghideg, kockákra vágva)

• 1 csokor metélőhagyma (díszítéshez)

• Só, bors

Mivel az étel elkészítése összetett, sok alapanyagot igényel, ezért a javaslatom, ha először a lista alapján mindent odakészít, feldarabol, ahogy a profi szakácsok teszik. Sokat segít, hogy nehogy valami kimaradjon, ezért néha még a fűszereket kis tálkákba kimérem és odakészítem. Ha jó a hentesünk, akkor szép hússzeleteket kaptunk tőle. Ezt most egy kicsit kiklopfoljuk, elvékonyítjuk és a rostokat felpuhítjuk, hogy roládot szép vékony és egyenletesen legyen. Tettem egy fóliát a húsra. 0,5-1 cm vastagság az ideális. A lapítással továbbá megnöveljük a hús felületét a töltelékhez. Ez megkönnyíti a hús feltekerését is. Ráadásul a rolád egyenletesen megsül. Ezt követően kiterítem a húsroládokat a konyhai munkalapra. Ízesítjük sóval és borssal. Minden roládot megkenünk 2 teáskanál dijoni mustárral, a tetejére pedig egy szelet szalonnát, akár sonkát teszünk. A tetejére hosszában vágott ecetes uborkát, sárgarépa hasábot helyezünk. Az oldalakat finoman behajtjuk, majd feltekerjük. Ha van konyhai tű, tűzzük össze, ha nincs, konyhai zsineggel kössük össze a tekercseket. Előmelegítjük a sütőt 160 fokra. Vegyünk egy vasserpenyőt és forrósítsuk fel valamilyen zsiradékot. A roládokra kérget sütünk a serpenyőben épp, hogy csak minden oldaluk átsüljön. Veszünk egy cserépedényt, nagy római tálat, vagy öntött vasedényt és serpenyőből a roládokat elhelyezzük ebben az edényben és a felaprított zöldségeket, a paradicsompürét egy kanál cukrot adunk hozzá, majd felöntjük a vörösborral és húsalaplével, vagy vízzel, de akkor több só kell rá. Annyira, hogy ellepje a hústekercseket. Ezután a középső rácsra az előmelegített sütőbe lefedve betoljuk a sütőbe. Sütjük a roládokat a sütőben egy órát, majd az utolsó fél órára levesszük róla a fedőt, hogy egy kicsit párologjon a leve, besűrűsödjön. A sütési idő végén kóstoljuk meg és fűszerezzük, ha kell! Ha még kemény a hús, tegyük vissza a sütőbe további 15-30 percre. Tálalás előtt elkészítjük a szószt. A roládokat kivesszük a zöldségeket egy szitán át egy fazékba szűrjük, zöldségeket passzírozzuk. Vagy botmixerrel homogenizáljuk. Ezután vajkockákat olvasztunk a szószba, amitől még krémesebb csillogóbb lesz a mártásunk. A vaj lehetőleg legyen hideg. A hideg vaj megköti a szószt és krémessé varázsolja. Emellett vajas, finom ízt ad, és szép, selymes fényt ad neki. Véleményem szerint köretnek nagyon jól illik a krumpli ehhez az ételhez, de finom a puliszka, párolt zöldségek.

MUSTÁROS ZÖLDSÉGES MARHATEKERCS Fotó: Fanny magazin

SERTÉSSZŰZ, KÉKPENÉSZES SAJTMÁRTÁSSAL

Nagy kedvencem ez sertésszűzből készült étel. Készítem csirke mellehúsából is. Nagy sajtrajongó vagyok és minden ételt, ami sajtokkal készül, szeretem. Ünnepi étel, igazi finomság. Hasábburgonyával, vagy krokettel a legfinomabb.

Hozzávalók

• 2 nagyobb sertésszűz

• egy kis só és bors

• némi vaj

• 150 ml tejszín

• 4 tk mustár

• 4 evőkanál vajkrém

• 100 g Gorgonzola

Elkészítés:

A sertésfilét 12 medalionra vágjuk, enyhén a kés pengéjével megnyomjuk, kilapítjuk, majd sózzuk, borsozzuk. Kevés olajon és vajon mindkét oldalát hirtelen sütjük. Tegyük a húst egy tűzálló edénybe és lefedve hagyjuk állni, míg a mártás elkészül. A tejszínt a mustárral ízesítjük, hozzáadjuk a vajkrémet és a Gorgonzolát, és keverés közben felforraljuk. A húsokat belehelyezzük a forró szószba, és további pár percig összeforraljuk, hogy az ízek összeérjenek. Tálaljuk burgonyakrokettel, egy nagy adag salátával.