Itt van a kormány legújabb bejelentése

A szerdai kormányülésről számol be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A kormány elemezte a Európai Unióban kialakult helyzetet – mondta Gulyás Gergely. Magyarország álláspontja, hogy a háború nem jelent megoldást, ezért áll a béke oldalán. Azok vannak azonban többségben az unióban, akik a háború pártján állnak.

"Ez még önmagában nem jelentené, hogy nem lehet közös pont, ezért is fogadta el az ország az Oroszország elleni szankciók egy részét" - fűzte hozzá.

Most nem a komprommiszum elérésére törekszenek a nagy tagállamok, hanem a Magyarország elleni zsarolás durva formáit próbálják alkalmazni - mondta Gulyás. "Brüsszelben éppen ezért változás kell, és a június 9-i választás lehetőséget nyújt a polgároknak a véleménynyilvánításra."

A miniszter rámutatott arra, hogy miniszterelnök az uniós csúcson igyekszik a nemzeti érdekek figyelembevételével megállapodást kössön.

140 ezer tanárnak emelkedik a bére

Gulyás arról is beszélt, hogy 140 ezer tanár kapta meg a béremelésről szóló okiratot. Az állami fenntartású iskolák tanári legkésőbb hétfőn megkapják az emelt bért. 32,2 százalékos béremelés történik, mindenkinek nőni fog a fizetése - tette hozzá. A béremelés elosztásánál a mesterfokú végzettség plusz 2 százalékot jelent, míg a hiányszakmák esetén 4 százalékpontos plusz emelés lesz. Bízik benne, hogy a diplomás minimálbér 80 százaléka lesz a pedagógusbérek szintje 2025-re.

Egyelőre az állami költségvetésből fizetik a tanárok béremelését, és sokan megtesznek mindent azért, hogy az EU ne járuljon hozzá a béremeléshez - mondta Gulyás. Az EU utófinanszírozást ígért. Összességében a legfontosabb, hogy a rendszerváltás óta most a legmegbecsültebbek a tanárok.

Egy Magyarország elleni lejáratásról van szó

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány foglalkozott a fogvatartott szélsőbaloldali terrorista nő fogvatartásával is. Minden előírásnak megfelelt a nő fogvatartása. Egy Magyarország elleni lejárató akcióról van szó - mondta a miniszter. "Személyes kapcsolatairól és végzettségéről is hazudott az olasz szélsőbaloldali nő."

Akár 11 év vagy hosszabb szabadságvesztést is kaphat az olasz nő. Brutális erőszakot követett el magyar és nem magyar ártatlan állampolgárokkal szemben - idézte fel Gulyás.