Halott fiának hagyott ki egy széket az esküvőjén: zokogásban tört ki, mikor meglátta, ki ült rá

Élete egyik legboldogabb napjára készült Becky, össze akarta kötni az életét szerelmével, aki mindenben mellette állt és támogatta. A boldogságukat azonban tragédia árnyékolta be: egy eltévedt golyó megsebesítette Becky fiát, Tristont, az életét pedig már nem lehetett megmenteni.

A gyász összetörte az édesanyát, de az esküvő már meg volt szervezve, ki volt fizetve, így nem halasztották el. Egy dolgot pedig direkt ugyanúgy csináltak, ahogy a tragédia előtt tervezték: nem változtattak az ülésrenden, így Tristonnak is volt fenntartva egy hely.

Az esküvői ceremónia a tervek szerint zajlott, amikor váratlanul egy férfi sétált be az ünneplők közé és leült Triston helyére. Amikor Becky rápillantott, azonnal sírni kezdett. Triston ugyanis felajánlotta a szerveit, hogy halálával is életeket tudjon megmenteni. A férfi, aki váratlanul megjelent, Jacobként mutatkozott be, és ő kapta Triston szívét.

A férfit a vőlegény, Kelly Turney kereste fel és kérte meg, hogy utazzon el Alaszkába az esküvőre. Titokban tartotta a dolgot menyasszonya előtt, aki az anyai szívével érezte meg, hogy Jacob testében az ő fia szíve dobog. Jacob 21 éves és mindenképpen szeretett volna köszönetet mondani, amiért Triston lehetőséget adott neki az életre.