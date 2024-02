Bámulatos fotókon a megújult Sipeki-villa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók székháza - galéria!

Avatatlan szemmel azt hihetné az ember, hogy vadonatúj épületben jár, pedig száz évesnél is idősebb a Lechner Ödön által tervezett villa, amit most 3,5 milliárd forintból újítottak fel, köszönhetően a Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatásának. Az épület több emberöltő óta a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) a székháza. A felújított épületet február 20-án avatták fel. az ünnepségen jelen volt többek közt Áder János korábbi köztársasági elnök, a MVGYOSZ 2018-as centenáriumi ünnepségének fővédnöke és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, valamint Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke.

A csodálatos épület kívül-belül megújult Fotó: Bánkúti Sándor

A sokat látott épület nemcsak küllemében és belső tereiben nyerte el a már rég megérdemelt formáját, de funkciója és használhatósága is nagy mértékben javult, ráadásul a klasszikus villa mögött egy teljesen új, önálló, többfunkciós szolgáltatóház is felépült, ahol konferenciaterem, Braille-nyomda, ügyfélszolgálat és segédeszközbolt is helyet kapott.

„Épp ideje volt, hogy ez az építészeti csoda megújuljon és ismét a lehető legszebb legyen, hivatásának a legjobban megfeleljen, hogy kevesebb legyen benne az akadály és több a támogató segítség. Ne csak szép és barátságos, hanem célszerűbb és élhetőbb is legyen. Most alkalmasabb a feladatára, mint valaha”

– fogalmazott Áder János, aki kitért arra, hogy a vak emberek is meg akarják ismerni az őket körülvevő világot, és ebben segíteni, támogatni kell őket minden lehetséges eszközzel.

Fontos segítség a vakoknak és gyengénlátóknak Fotó: Bánkúti Sándor

„Több mint 100 éve képviseli a MVGYOSZ sikeresen és eredményesen a hazai vakok és gyengénlátók büszke közösségét. A kormány és az MVGYOSZ között stratégiai együttműködés áll fenn, és a kabinet kiemelten támogatja a szövetséget, akárcsak az összes fogyatékossággal élőket képviselő nagy hazai szervezetet”

– mondta Nyitrai Zsolt, aki külön kiemelte, hogy itt mindennél jobban érvényesül a „Semmit rólunk nélkülünk elv”, hiszen folyamatos a párbeszédben ezekkel a szervezetekkel, igényeiket szem előtt tartják, sőt kikérik a véleményüket, és ezeket lehetőség szerint beépítik a kormányzati döntésekbe.

„Hosszú évek óta minden esztendőben 10 százalékkal emelkedik a fogyatékosügyi érdekképviseletek állami támogatása. 2010 után fontos fordulat volt annak a szemléletnek a meghonosítása, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson Magyarországon. A megváltozott munkaképességűek körében az elmúlt évtizedben közel háromszorosára nőtt a foglalkoztatási arány”

– hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója.

Áder János is jelen volt a fontos eseményen Fotó: Bánkúti Sándor

Nagy Sándor emlékeztetett rá, hogy ez a patinás épület már túlélt világháborúkat, forradalmakat és már rendkívül rossz állapotba volt, amikor maga Áder János biztatta, hogy folyamodjon a szervezetük támogatásért, amit sikeresen elnyertek. Azonban ekkor jött a koronavírusjárvány, amit az orosz-ukrán háború, majd az energiaválság követett. Ám ilyen körülmények között is megújulhatott a székházuk - írja a Ripost.

Ezért nem tudok elég hálás lenni a kormánynak a közösségük valamennyi tagja nevében

– tette hozzá a szervezet elnöke.

Nézd meg a csodálatos galériánkat is: