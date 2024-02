Aktív tanulási módszerek, Fejfrissítő Hét az Aktív Iskolákban

Napjainkban a serdülők több mint 80%-a nem éri el az optimális egészséghez szükséges ajánlott aktivitási mennyiséget (WHO, 2022). Az egészség szempontjából kis mennyiségű (akár 5 perces) testmozgásnak is jelentősége van, ezért fontos, hogy a testmozgás az iskolai élet szerves részévé váljon és akár a közismereti tárgyak oktatásában is megjelenjen.

A fizikai aktivitás tanórába illesztésének lehetséges formái



A fizikai aktivitás tanórába történő beillesztése több formában is megvalósulhat. A szakirodalmak ennek három formáját említik, melyek az alábbiak (Watson és mtsai, 2017):

Aktív szünetek („Fejfrissítők", angolul: Brain Brakes). Olyan rövid, 1–5 perces fizikai aktivitások, melyek nem kapcsolódnak az oktatott tan-anyaghoz és amelyeket a tanítási órán, a tanulók felfrissítése, figyelmének és koncentrációjának fokozása érdekében végeztetünk. Pl. a gyerekek felállítása a padok mellé, és átmozgatásuk játékos feladatok mentén.

Tananyagközpontú aktív szünetek (angolul: Curriculum-focussed active breaks). Olyan rövid, mozgásos aktivitások, melyek az aktuálisan oktatott tananyaghoz kap-csolódnak. Pl. a tanár kérdéseire nem szóban kell választ adni, hanem bizonyos mozgást kell végezni (pontos j – guggolás, ly – terpeszállás)

Fizikailag aktív órák (angolul: Physically active lessons). Olyan tanórák, ahol a tananyag elsajátítása fizikai aktivitáson keresztül valósul meg. Pl. pl. súrlódás, gravitáció) fogalmainak tanítása egymás húzásával matracon ill. görgős eszközön.



Az aktív tanulási módszerek alkalmazásának előnyei

A tananyaghoz kapcsolódó aktivitások közbeiktatásával változatos és motiváló környezetet teremthetünk a tanuláshoz, segíthetjük a koncentráció fenntartását a tanóra alatt.



Az információk minél több érzékszervi csatornán keresztül történő megerősítése segíti a tanulást



Az aktív tanítási módszerek alkalmazása

o fokozza a tanulók éberségét és figyelmét, a tanulói érdeklődést és motivációt,

o pozitív hatással van a tanulók tanórai viselkedésére,

o csökkenti a tanulói stresszt,

o fokozza a tanulói teljesítményt,

o segíti a WHO által az egészség fenntartásához javasolt átlagosan napi 60 perces fizikai aktivitás megvalósulását.



Hogyan támogatja az Aktív Iskola Program az aktív tanulási módszerek iskolai megvalósulását?

Az Aktív Iskolákban január utolsó hetében ún. „Fejfrissítő témahét” kerül meghirdetésre az iskolák számára. Ennek lényege, hogy az iskolákban 1 héten keresztül minden tanítási napon, minden évfolyamon a tanórák alatt pár perces mozgásszünet valósul meg.

A fejfrissítő hét megvalósításához workshop és digitális háttéranyagok formájában kapnak támogatást az intézmények.

A módszer egy héten keresztül történő alkalmazásának eredményeként a pedagógusok saját maguk tapasztalhatják meg az aktív tanulás pozitív hozadékát és remélhetőleg a pozitív tapasztalatok eredményeként az aktív tanulási módszerek nemcsak a témahét alatt, hanem hosszútávon is alkalmazásra kerülnek.



Az Aktív Iskola program



A Magyar Diáksport Szövetség a tanév elején indította el az Aktív Iskola védjegyrendszert. A program keretében jelenleg 300 iskolában kezdődött meg a mindennapos testmozgásra fókuszáló, de az egészséges életmód más összetevőit is népszerűsítő oktatás.



A kezdeményezés hátterében azok a tudományos eredmények állnak, melyek szerint a rendszeres testmozgás komplexen gyakorol pozitív hatást a gyerekekre: nemcsak a testi egészségüket fejleszti, hanem többek között serkenti az agyműködést, oldja a stresszt, javítja a tanulási teljesítményeket, illetve a fizikai és mentális teherbíró képességet is. Ezek alapján kijelenthető, hogy a gyerekek egészségének alapja a mozgás, és az aktív gyerekkorral lehet megalapozni az egészséges felnőttkort. A program az alábbi területeken segíti a mozgásösztönzést:

Hangsúlyt fektet a minőségi testnevelés re: támogatja a testnevelést tanító pedagógusok szakmai fejlődését és megújulását, és előtérbe helyezi a fittségoktatást;



re: támogatja a testnevelést tanító pedagógusok szakmai fejlődését és megújulását, és előtérbe helyezi a fittségoktatást; Bővíti a tanórán kívüli iskolai sportfoglalkozások és tömegsport események körét, vagyis a minőségi diáksport kínálatát;



kínálatát; Egészséges életmódot támogató és mozgásra ösztönző környezetet teremt : olyan iskolai környezet kialakítására és tanulásszervezési megoldások alkalmazására sarkall, amely aktivizálja a gyerekeket, tanulókat tanórán, tanórák között és azon kívül is;



: olyan iskolai környezet kialakítására és tanulásszervezési megoldások alkalmazására sarkall, amely aktivizálja a gyerekeket, tanulókat tanórán, tanórák között és azon kívül is; Segíti a tanulói bevonódást , azaz az diákok bekapcsolódását az iskolai sportaktivitások, mozgásprogramok szervezésébe, lebonyolításába.



, azaz az diákok bekapcsolódását az iskolai sportaktivitások, mozgásprogramok szervezésébe, lebonyolításába. Folyamatos tapasztalatmegosztó, tájékoztató és fejlesztést célzó kommunikációra ösztönöz az iskolán belül, a szülői közösséggel, más Aktív Iskolákkal, lehetséges partnerekkel az adott településen, tehát hangsúlyt fektet a partnerségre és a nyilvánosságra.

Az iskolák egészségfejlesztő munkáját ilyen formában, és ilyen komplexen korábban még egyetlen program sem támogatta és honorálta. Az MDSZ ugyanis az intézményeknek a megvalósításhoz egyrészt gyakorlati segítséget nyújt a szervezéstől az eszközökig, másrészt védjegyelismerésekkel és a jól felépített motivációs rendszerrel ösztönzi az iskolák fejlődését. A motivációs rendszer lényege, hogy az egyes mozgásprogramokért és egészségfejlesztő aktivitásokért összegyűjtött pontokat az iskolák beválthatják sportszerekre, sportélményekre, sportinfrastruktúra bővítésére, kirándulásokra, műszaki cikkekre stb.

Az Aktív Iskola programot tavaly 74 iskolában tesztelte az MDSZ, és a részt vevő intézmények visszajelzései alapján kialakított kezdeményezés idén több, mint 300 iskolával indult el, ezzel közel 100 ezer gyermeket és rengeteg családot tud elérni. Az iskolák az egész tanévben folyamatos szakmai támogatást kapnak az MDSZ országos hálózatától, hogy a mozgásra ösztönző programokból, ötletekből minél többet tudjanak megvalósítani, ezzel minél több pontot tudjanak gyűjteni. Fontos, hogy a változatosan összeállított feladatokkal a pontgyűjtést és sikeres megvalósítást egyáltalán nem befolyásolja az iskola mérete, anyagi helyzete, a régió fejlettsége vagy a fenntartói háttér, egyenlő esélyekkel indul minden intézmény.

A program szakmai támogatói a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Magyar Elhízástudományi Társaság.

