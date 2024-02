20 éven át élvezte Demszkyék bizalmát a bicskei pedofil igazgató

V. János, a bicskei pedofil igazgató 1990-től 2010-ig a fővárosi balliberális vezetés bizalmát élvezte. Bár vizsgálat korábban is indult ellene pedofília gyanújával, de csak a jobboldali kormány idején függesztették fel.

A V. Jánosként hírhedtté vált bicskei pedofil igazgatót Demszky Gábor 1990-től 2010-ig, húsz éven át folyamatosan egy gyermekotthon élén tartotta. A baloldali kormányzás idején annak ellenére sem mozdították el, hogy tudható: ekkoriban már több bűncselekményt elkövetett. Ahogy arról az ATV még 2017-ben írt, V. János „2008 és 2016 között a gondozása alatt álló gyerekekkel, hatalmi viszonyával visszaélve szexuális cselekményt végzett, illetve őket arra törekedett rábírni. 2007 és 2011 között pedig rendszeresen szexuális abúzusnak tette ki a gyermekotthonban elhelyezett, 18 évesnél fiatalabbakat, és ezzel veszélyeztette erkölcsi, érzelmi fejlődésüket.”

1995 decemberében Vásárhelyi János valamilyen oknál fogva a balliberális Élet és Irodalomban köszönte meg a szponzoroknak hogy „a bicskei Batthyány-kastély visszatérő vendégeként adott ajándékkoncertet a Stella Kamarakórus az öreg falak között a Mentsvár Alapítvány által működtetett iskola és gyerekotthon 160 szeretetre éhes ifjú lakójának.”

1995. augusztus 3-án a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy

Schiffer János főpolgármester-helyettes szerdán a budapesti Városházán átadta az 1995/96. tanévtől érvényes intézményvezetői megbízásokat a fővárosi fenntartású nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak.

A balliberális városvezetés kinevezettjei között ott volt Vásárhelyi János is.

Forrás: Arcanum/Magyar Nemzet

Még 2016-ban az RTL Klub „Házon kívül” című műsorában volt szó arról, hogy a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet volt vezetője szerint már az 1990-es évek elején felmerült, hogy Vásárhelyi szexuálisan közeledhetett a nevelésére bízott kiskorú fiúkhoz, vizsgálatot is indítottak az ügyben, de a megkérdezett gyermekek nem mertek beszélni az átélt traumákról.

Végül Vásárhelyi ellen csak a kormányváltás után, 2011-ben indult nyomozás, amely akkor még a vallomások visszavonásával végződött. Az igazgatót 2016-ban függesztették fel, és ahogy a Magyar Nemzet február 9-én megírta, a büntetőeljárás során kiderültek a férfi homoszexuális hajlamai is. Erről azonban, csakúgy, mint Vásárhelyi Demszkyék általi folyamatos kinevezéseiről, a balliberális média hallgat. Sőt, Gyurcsány Ferencék az ügyben tüntetést is szerveznek, miközben Gyurcsányék is részt vettek a Demszky mögötti koalícióban.

Nem ez az első ilyen gyurcsányi kétszínűség.

A gyermekpornográfia miatt elítélt Kaleta Gábor ugyanis 2007-től a Gyurcsány-kabinet diplomatájaként Los Angeles-i konzulként szolgált, mégis visszatérően csak a Fideszhez próbálja kötni a Demokratikus Koalíció.

A fiatalkorúakat molesztáló Sípos Pált pedig 2006-ban Bozóki András, a Gyurcsány-kormány nemzeti kulturális örökség minisztere a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

Sipos Pál baloldali politikai hátszelének köszönhetően évtizedekig a kulturális közélet résztvevője maradhatott. Ráadásul a Gyurcsány-kormány magas kitüntetésben részesítette a perverz gyermektáborokat szervező pedagógust. A máig büntetlen Sipos később, előélete ellenére ifjúsági műsorokat szerkeszthetett, majd főszerkeszthetett a köztelevízióban 2010-ig - írta meg a Magyar Nemzet.

Az HBO egy külön dokumentumfilmben mutatta be, hogy Sipos Pál hogyan építette ki az 1980-as években a félelmen alapuló gyermektársadalmát, ahol aztán nemcsak szadisztikus kegyetlenséggel bánt a kiskorúakkal, fizikailag és lelkileg is folyamatosan bántotta őket, de a gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket is elkövetett.

Sipos Pál soha nem felelt a táborokban elkövetett tetteiért

/ Fotó: Pesti srácok

A budapesti értelmiségi elit körében közismert volt furcsa „vonzódása”. Komoly politikai hátszele volt, amelynek köszönhetően Sipos magas állami kitüntetésben részesült, valamint 2010-ig, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok bukásáig sziklaszilárd volt a pozíciója a köztelevíziónál. A 444.hu újságírójának azt mondták Sipos akkori tévés környezetéből, hogy a főszerkesztő ott is „gyakorolta” kedvenc abúzusait. Ezt Sipos tagadta Magyarinak, állítva, a középiskolai táborok után nem fordult elő hasonló eset.

Egy abuzált fiú így számolt be Siposról:

Hat perc töri vagy magyar után áttért szexuális témákra. Persze izgatott is. És amikor elélveztem, meg volt, hogy ő is, akkor azt mondta, hogy ne érezzem rosszul magam, csak mert most furcsán érzem magam. Azt mondta, hogy »post coitus omnis animalis triste«, ami azt jelenti, hogy közösülés után minden állat szomorú. Közben is tanított, igazi mesterednek érezhetted.

Sipos ténykedése nem maradt titokban, az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolában (a mai ELTE Trefort Ágoston) betelt a pohár, mennie kellett, az iskola jó hírnevét megőrizendő, nyomozás és felelősségre vonás nélkül. Eltussolták az ügyét.

Ennél is felháborítóbb, hogy Sipos továbbra is közel maradt a fiatalokhoz, a Magyar Televízióban többek között ifjúsági műsorok szerkesztőjeként, később a kulturális szerkesztőség vezetőjeként tevékenykedett, évente tízmillió forintot meghaladó fizetésért.

Ne felejtsük azt sem, Sipos Pál komoly politikai támogatottságának köszönhetően magas állami kitüntetésben részesült: 2006-ban Bozóki András, a Gyurcsány-kormány nemzeti kulturális örökség minisztere a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetést a botrány kirobbanása után sem vonták vissza „törvény hiányában”.

A perverz tanárnak ráadásul 2010-ig, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok bukásáig sziklaszilárd volt a pozíciója a köztelevíziónál. A 444.hu újságírójának azt mondták Sipos akkori tévés környezetéből, hogy a főszerkesztő ott is „gyakorolta kedvenc abúzusait”.

Ami a magas állami kitüntetést illeti, Sipost 2006-ban Bozóki András, a Gyurcsány-kormány nemzeti kulturális örökség minisztere a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetést a botrány kirobbanása után sem vonták vissza „törvény hiányában”, ám ha jogilag nézzük, nem is vonhatták volna vissza, Sipos ugyanis soha nem került tetteiért bíróság elé, de még csak nyomozás sem indult ellene.