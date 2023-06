"Nagyon boldog lenne, ha látná" - eladási listák élére került a Titán áldozatának Titanicról szóló könyve

Mr. Titanic - így ismerte a világ a legendás kutatót, a Titán legidősebb áldozatát, Paul-Henri Nargeolet-t. A férfit már nagy ívű haditengerészeti pályája kezdetén is vonzotta a mélység, tengerészként ugyanis mélytengeri aknamentesítéssel foglalkozott. Ezután léptették elő parancsnokká, végül nyugdíj előtt már tengeralattjárók parancsnokaként tevékenykedett.

A parancsnok nem csak a haditengerészeti, hanem roncskutatói munkássága miatt is legendának számított - Fotó: YouTube

Hivatása mellett igazi szenvedélye a roncsvadászat volt, rajongott a tengerek és óceánok fenekén fekvő roncsokért, tárgyakért és ereklyékért, sokakért ő maga lemerült. Azonban a Titanic roncsai külön helyet foglaltak el a szívében, valósággal rajongott a tragikus sorsú óceánjáróért és az azt övező legendáért. Olyannyira, hogy korántsem a Titán szörnyűvé vált kalandja lett volna az első eset, hogy megtekinti a roncsot, a férfi már azelőtt is többször lemerült a Titanichoz. Ezért nem csak korábbi haditengerészeti és roncskutatói múltja, de a Titanic-kal kapcsolatos tudása miatt is valóságos legendának és az egyik legnagyobb szaktekintélyek egyikének számított, 2022-ben még könyvet is írt a híres hajóról.

A mű már a parancsnok halála előtt is szépen fogyott a könyvesboltokban, a Titán eltűnése után azonban kirobbanó érdeklődés övezi, az eladott példányszámok mennyisége ugrásszerűen megnőtt.

Olyannyira, hogy a férfi halálhíre után műve az eladási listák élére ugrott.

A hírt barátja és egyben sajtósa, Mathieu Johann jelentette be. A férfi összeroppant a gyásztól, mint mondta, ő vette rá Nargeolet-t a könyv megírására:

- Először azt mondta, hogy nem ír könyvet, de elmondtam neki, hogy a gyerekeim rajonganak Cameron filmjéért és a Titanic-történetért, a könyvvel pedig én is hős leszek Louis és Marin szemében. Azt válaszolta: "Ha a gyerekeidért teszed, akkor megcsinálom veled" - írta posztjában az Instagramon. Hozzátette: képtelen örülni a sikernek:

Nem igazán tudok örülni, pedig ő nagyon boldog lett volna, hogy Paul-Henri Nargeolet az első helyen áll az eladási listákon. Annál jobb, hogy az emberek fel akarják fedezni a történetét és a szenvedélyét. Köszönet nekik

- írta.

A Titán eltűnésekor ugrásszerűen megnőtt a parancsnok könyvének eladása - Fotó: HANDOUT

Nargeolet-t nem csak a család, a barátok és az ismerősök, de az egész tudományos világ egy emberként gyászolja.

Barátja is szomorú szavakkal búcsúzott tőle:

- Nargeolet parancsnok, büszke voltam arra, hogy szolgálhattam Önt, osztozhattam a kalandjaiban. Ne hibáztass, ha sírok miattad és gondolok rád. Egyébként is tudom, a szívem mélyén és még az óceánok fenekén is: a hősök soha nem halnak meg - írta Johann.

Lánya is szívszorító búcsút vett apjától:

Rendkívüli életet választottál. A munkád a szenvedélyed volt. Megtanítottál arra: az életben az a legfontosabb, hogy azt csináld, amit szeretsz, és én ezt teszem én is minden nap. Nem telik el perc, hogy ne gondolnék rád

- írta gyászoló lánya, Chloé, aki hozzátette: apja nélkül születésnapot sem ünnepelnek:

Nagyon hiányzol nekünk. Szeptember elején nem ünnepeljük meg Enzoval a születésnapunkat. A sors másként döntött

- írta, majd megköszönte a sok üzenetet, melyet szeretett apukája nevében kapott:

- Annyi támogató üzenetet kapok azoktól az emberektől, akik felnéztek rád! Köszönök mindent.